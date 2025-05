Сензор на НАСА разкрива неизвестен пожар в Алабама

С ензор на НАСА успява да открие точното местоположение на пожар от 485 декара в Алабама, за който все още не е съобщено на властите.

Сензорът - AVIRIS-3 - летял на борда на изследователски самолет на три мили източно от Касълбъри, Алабама, на 19 март, когато спектрометърът за изображения засякъл големия полски пожар.

Учен на борда анализира данните и успява да определи мястото, където пожарът е горял най-интензивно - в този случай това е североизточният край - и информацията е изпратена незабавно на аварийните работници на земята, които тръгват да овладяват пожара.

Сензорът е засякъл пожара, който привидно е останал незабелязан и все още не е бил докладван на официалните власти, и е позволил на пожарникарите да ограничат разпространението и да спасят сградите по потенциалния му път.

NASA Airborne Sensor’s Wildfire Data Helps Firefighters Take Action

Data from the AVIRIS-3 sensor was recently used to create detailed fire maps in minutes, enabling firefighters in Alabama to limit the spread of wildfires and save buildings.



