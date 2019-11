Секс-скандал разтресе Украйна, искат оставка

С екс-скандал разтресе Украйна.

Три фракции във Върховната рада (парламента) на Украйна предлагат да бъде свален от длъжност председателят на комисията по външна политика Богдан Яременко, зави лидерът на фракция "Глас" Сергей Рахманин.

Искането е заради избухнал скандал с депутата от пропрезидентската фракция "Слуга на народа". Той беше сниман от парламентарни журналисти как разменя интимни съобщения телефона по време на парламентарна сесия и си уговаря среща с жена срещу заплащане.

По-късно Яременко написа в социалните мрежи, че преписката е изфабрикувана специално заради журналистите. Той ги заплаши, че ще им потърси наказателна отговорност заради намеса в личния живот. От парламентарната трибуна се извини на тези, "на които през последните дни е създал неудобство и дискомфорт".

