Сблъсък и скандал между Унгария и Европейската комисия за прайда

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова унгарските власти да позволят провеждането на парада „Будапеща Прайд“, след като полицията забрани събитието, предаде "Ройтерс".

В отговор в „Екс“ унгарският премиер Виктор Орбан каза, че Европейската комисия трябва да се въздържа от намеса в дейността на правоприлагащите органи на страните членки, „където няма роля“.

Унгарската полиция миналата седмица забрани планираното шествие на ЛГБТК общността, като се позова на приет през март закон, в който се казва, че защитата на децата има предимство пред правото на събиране.

Либералният кмет на Будапеща и организаторите на събитието обаче заявиха, че шествието ще се състои въпреки забраната, тъй като е общинско събитие и не се нуждае от разрешение от властите.

„Призовавам унгарските власти да позволят провеждането на „Будапеща Прайд“, без да има страхове от каквито и да било криминални или административни санкции срещу организаторите или участниците“, заяви Фон дер Лайен в публикувано в „Екс“ видео.

„В Европа да манифестиращ за своите права е фундаментална свобода“, каза тя.

В отговор на въпрос дали има възможност полицията да разпръсне манифестацията в събота със сила Орбан заяви днес, че Унгария е „цивилизована страна, ние не причиняваме болка един на друг“.

Критици смятат, че забраняването на парада е част от по-широкообхватни мерки срещу демократичните свободи преди изборите идната година, когато националистът Орбан ще се изправи срещу силен съперник от опозицията, отбелязва "Ройтерс".

Орбан, който е на власт от 2010 г., се представя за защитник на семейните ценности и през февруари каза, че тези година организаторите изобщо не трябва да се занимават да организират „Будапеща Прайд“.

Унгарският министър на правосъдието Бенце Тужон във вторник изпрати писмо до няколко чуждестранни посолства, в което ги информира, че парадът е „забранено със закон събиране, организирането и обявяването на което представлява престъпление, наказуемо с до една година затвор съгласно законите на Унгария“.

Тужон изпрати това писмо ден след като дипломати от Великобритания, Франция и 30 други страни изразиха подкрепа за унгарската ЛГБТК общност и „Будапеща Прайд“.

