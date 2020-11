Сблъсъци на поклонението пред Диего Марадона

Х иляди емоционални фенове се събраха в Буенос Айрес, за да отдадат последна почит на футболната легенда Диего Марадона, който почина в сряда. Стигна се и до сблъсъци с полицията, предадоха световните агенции.

Полицията за борба с безредиците изстреля гумени куршуми и сълзотворен газ

при сблъсъци фенове близо до мястото на поклонение пред аржентинската футболна легенда.

Почина легендата Диего Марадона

По-рано длъжностни лица наредиха ковчега на Марадона да бъде преместен в друга стая в президентския дворец, след като феновете превзеха вътрешен двор и нарушиха неприкосновеността на тленните останки.

Thousands of people took to the streets of Buenos Aires to bid an emotional farewell to Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/kfH6ts2Ud0

Правителството по-рано обяви

тричасово удължаване на поклонението,

за да даде време на хиляди фенове да отдадат почитта си пред починалия.

Частни охранители спираха феновете да не правят снимки на тленните останки на Марадона и контролираха достъпа до сградата, където е положен ковчегът му.

Голяма част от феновете избухваха в сълзи на излизане.

Argentines will formally bid farewell to one of the nation’s favorite sons, Diego Maradona, whose 'unparalleled footballing skill transformed him into one of the best-known people in the world' https://t.co/ROuVyDzkI0 pic.twitter.com/T1hH01bKhJ