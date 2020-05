Китай строи огромна военна база в Джибути

К итайският флот строи огромна база в Джибути, на Африканския рог, която изглежда много подобна на Великата китайска стена, съобщава „Форбс”.

Съоръжението е силно защитено и е с мащаби, каквито рядко се виждат, дори във военни зони.

Китай започна изграждането на външната стена на базата в началото на 2016 г. и я завърши през пролетта на 2017 г. Оттогава строителството на самия комплекс е в пълен ход.

Базата е оградена със стени от бетон и бодлива тел на няколко нива. Има и съоръжения подобни на подвижните мостове на средновековните замъци. По стените са разположени амбразури. А в ъглите има високи кули.

За да стигнат базата по шосе, превозните средства се отклоняват от пътя и преминават през внушителна автоматизирана външна порта.

Площта на базата е 500 хектара. Предполагаемата ѝ стойност надхвърля половин милиард долара.

В близост се намират и военни бази на САЩ, Франция и Япония. В китайското съоръжение има летище и болница.

През 2014 г. САЩ оказаха силен натиск върху властите в Джибути и предотвратиха изграждането на руска военна база в района.

Подобни действия срещу построяването на китайското съоръжение обаче не постигнаха успех. Последваха няколко размени на обвинения. САЩ обявиха, че китайските военни са заслепявали прелитащи в близост до базата американски пилоти с лазери. Китай отрече и от своя страна обвини САЩ в спекулации и опити за шпионаж.

