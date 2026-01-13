Свят

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

13 януари 2026, 20:50
САЩ тестват тайно руско супероръжие
Източник: istock/Getty Images

М инистерството на отбраната на САЩ повече от година тества устройство на стойност десетки милиони долари, което може да е свързано с мистериозните здравословни проблеми сред американските военни и дипломати в Куба. Въпреки че устройството не е изцяло руско производство, в него са открити компоненти, произведени в Русия, съобщава Си Ен Ен.

Устройството е било закупено от черния пазар от Службата за разследвания в областта на вътрешната сигурност, която е част от структурата на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, в края на мандата на Джо Байдън, предава "Фокус".

Покупката е била извършена по време на операция под прикритие. Устройството все още е в процес на проучване и около него продължават спорове: в продължение на години част от длъжностните лица и учените предполагаха, че именно то може да е причинило десетки необичайни инциденти със здравето, известни като "Хавански синдром“. В същото време в правителството има и скептици, които се съмняват в участието на устройството в тези случаи.

Става дума за преносимо устройство, което може да се носи в раница и което генерира импулсни радиовълни. За първи път за "Хаванския синдром“ се заговаря през 2016 г., когато американски дипломати в Куба започнаха да се оплакват от замайване и силни главоболия. Сред симптомите фигурираха и шум в ушите, а в отделни случаи, когнитивни нарушения.

"Всичко е в ума им": Мистериозната болест, поразяваща дипломати (ВИДЕО)

Впоследствие подобни инциденти са регистрирани в различни страни по света – в Европа, САЩ, Индия и Китай. Това кара американските специални служби и Пентагона да разследват дали такива случаи могат да бъдат резултат от целенасочена атака от страна на чужда държава.

Високопоставени представители на разузнаването многократно са заявявали, че доказателствата за такъв извод са недостатъчни. В същото време пострадалите разказват, че правителството на САЩ е игнорирало възможните доказателства за участието на Русия и се е отнасяло към тях скептично.

Такава позиция предизвиква възмущение сред много от пострадалите. Те са убедени, че съществуват ясни доказателства за участието на Москва в появата на симптомите им, част от които се оказаха толкова сериозни, че хората са били принудени да се пенсионират.

Някои от тях смятат, че закупуването и изучаването на устройството може да се превърне в своеобразно потвърждение на думите им.

"Хавански синдром": Кой стои зад мистериозното заболяване

"Ако правителството на САЩ наистина е открило такива устройства, то ЦРУ дължи на всички засегнати сериозни и публични извинения за това, че са се отнасяли с нас като с изгнаници", заявява Марк Полимеропулос, един от първите служители на ЦРУ, който публично говори за травмите, получени в Москва през 2017 г.

На 12 януари от Белия дом разпространиха показанията на очевидец, който твърди, че американските военни са могли да използват мощно звуково или енергийно оръжие по време на операцията по залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

Преди началото на операцията внезапно са излезли от строя всички радиолокационни системи, след което в небето са се появили дронове и осем хеликоптера, от които са се спуснали около 20 американски специални части.

Грозев: Руски агенти използват ново оръжие, което чрез звук може да приспи цял град

Свидетел също така заяви, че американските военни са стреляли с изключителна точност, след което, според него, е била използвана неизвестна технология. Очевидецът твърди, че в определен момент е почувствал ефект, подобен на мощна звукова атака.

В същото време бивш служител на американското разузнаване в коментар за "Ню Йорк Поуст" заявява, че американските военни от десетилетия разполагат с разработки, способни да предизвикат симптомите, описани от свидетеля – кървене, болка, парене и временна парализа.

"От много години имаме различни версии на такова оръжие", отбелязва той, като предполага, че това може да е първото бойно приложение на подобна технология.

Източник: Фокус    
Хавански синдром Пентагон Енергийни оръжия САЩ
