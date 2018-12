Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е обещал „да унищожи силите на „Ислямска държава (ИД)“ в Сирия в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха агенциите ДПА и Асошиейтед прес.

Излагайки своята версия за разговора, Тръмп писа в социалната мрежа Туитър че Ердоган „много убедително ме информира, че той ще унищожи всякакви остатъци от ИД в Сирия . . . и той е човек, който може да направи това, че и отгоре, Турция е най-близко там“.

„Нашите войски се връщат у дома“,

добавя Тръмп в поста си.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home!