Сестри унищожиха паметник на Чарли Кърк, загубиха работа и молят за пари

Д ве сестри от Арканзас молят за финансово подпомагане, след като бяха заснети от камера да унищожават паметник на Чарли Кърк и загубиха работата си.

23-годишната Кери и 22-годишната Кейли Роло създадоха кампания в GoFundMe, в която търсят 18 000 долара, за да покрият съдебните си разноски, след като бяха арестувани дни по-рано за предполагаем вандализъм на паметник на Кърк с поставени свещи и табели пред съда в окръг Бентън, в памет на убития основател на Turning Point USA.

Arkansas sisters who trashed Charlie Kirk memorial beg for cash after losing jobs https://t.co/FxNnrENgfH pic.twitter.com/zNF4wygo2s — New York Post (@nypost) September 24, 2025

„Със сестра ми сме обект на онлайн тормоз и тя беше уволнена от работа“, написа Кейли в GoFundMe, добавяйки, че смята правата им по Първата поправка за нарушени. „Моля, помогнете на сестра ми, докато си търси друга работа и се изправя срещу тиранията, която се промъква в страната“, добави тя.

Въпреки тези твърдения, действията на Кейли и сестра ѝ вероятно нарушават правото на другите на свобода на словото — те бяха заснети да разкъсват табели в памет на Кърк и да ритат свещите, като кадрите обиколиха бързо интернет.

„Майната му на Чарли Кърк“, каза Кери, която използва местоименията си, във видеото, преди да покаже два средни пръста към камерата. „Снимай колкото искаш.“

„Чарли Кърк умря така, както е живял, насърчавайки насилието“, добави Кери и извика „Майната му, Чарли Къркс“ още няколко пъти, преди да избяга, следвана от сестра си.

Правоохранителните органи разбраха за видеото и арестуваха сестрите на 17 септември. „Всеки има право да изразява свободата си на слово. Но проблемът е, когато потъпчете нечий паметник — човешкия акт на скръб“, каза мировият съдия на окръг Бентън Джоузеф Болинджър, според 40/29 News.

Sisters who trashed Charlie Kirk memorial are now jobless and begging for cash online. pic.twitter.com/cMcLGfPRFp — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2025

„Вие не само потъпквате свободата им на словото, вие потъпквате паметта на един човек. Потъпквате ценностите на окръг Бентън“, добави той.

Очевидно, семейството на Роло разбра това по трудния начин.

След ареста Кери беше уволнена от ресторант в Арканзас, а приятелят на Кейли прекрати връзката им, съобщава „Дейли Мейл“.

„Кейли живее в дома ми вече повече от година и никога не съм я осъждала, нито съм ѝ забранявала да има своите убеждения“, каза Лейси Крисчън, майката на бившия съпруг на Кейли, според изданието.

„Въпреки това, няма да позволя на някой, който живее в дома ми, да се чувства добре или да празнува убийство“, добави тя. „Никога няма да позволя на някой, който е съгласен да живее в дома ми, да разрушава паметник на друг човек.“

Към сряда следобед сестрите успяха да съберат близо 15 000 долара, които според тях ще отидат за „ПРАВНИ УСЛУГИ И СЪДЕБНИ ТАКСИ“. Част от тези дарения обаче изглежда идват от тролове, които са дарили минимални суми, за да могат да оставят коментари, в които изразяват недоволството си. „Предполагам, че си струва да направиш нещо окаяно“, написа един, докато друг коментира: „Получи си това, което заслужаваш.“

#REPORT: Sisters who trashed Charlie Kirk memorial beg for cash after losing jobs and getting arrested pic.twitter.com/gk3eP1fO4Q — 6ixDripTV (@6ixdrip) September 24, 2025

„Само хора от нисш порядък биха направили такова нещо на друг човек, камо ли на баща“, казаха те. Сестрите бяха обвинени в престъпление от първа степен и двете бяха освободени под гаранция на обща стойност 22 500 долара.

Чарли Кърк беше убит на 10 септември, когато един-единствен изстрел, за който се твърди, че е произведен от 22-годишния Тайлър Робинсън, го улучи, докато говореше в Университета Юта Вали.