САЩ отлагат безвизовото пътуване за румънци

С ъединените щати отлагат включването на Румъния в програмата си за безвизово пътуване, съобщи Министерството на вътрешната сигурност във вторник, пише Politico.

Според известие на уебсайта на програмата правителството на САЩ продължава да проверява допустимостта на страната, за да гарантира спазването на „строгите изисквания за сигурност“ на програмата, без да предоставя информация кога паузата може да бъде отменена.

Румъния трябваше да се присъедини към програмата на Вашингтон за безвизово пътуване в края на този месец, както беше обявено от отиващата си администрация на Байдън през януари. Страната е една от последните държави - членки на Европейския съюз, които бяха изключени, заедно с България и Кипър.

