САЩ обмисля блокиране на възможността Русия да плаща дълговете си в рубли

С АЩ обмислят да блокират възможностите на Русия да се разплаща с държателите на руски облигации в рубли, като просто не продължат преходния период, изтичащ следващата седмица, съобщи представител на американската администрация, цитиран от Ройтерс.

Подобен ход ще приближи Русия до дефолт (бел.ред. неизпълнение на договор за заем).

Досега Москва успяваше да се разплаща с международните си кредитори въпреки наложените санкции, които сериозно усложниха процеса на разплащане. Страната е продала облигации на 40 милиарда долара и в края на миналия месец извърши забавено плащане, за да избегне дефолта.

