Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас

10 октомври 2025, 21:44
Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа
Източник: БТА

А генцията за гражданска защита на Газа съобщи, че приблизително 200 000 души са се завърнали в северната част на палестинската територия.

Това стана, след като на 10 октомври влезе в сила примирието между Израел и терористичната групировка Хамас, предаде АФП.

„Около 200 000 души се върнаха днес в северна Газа“, заяви Махмуд Басал, говорител на агенцията – спасителна служба, действаща под управлението на Хамас.

На 9 октомври след две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка Хамас, държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Източник: БГНЕС    
