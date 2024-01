САЩ и Великобритания нанесоха нови удари в Йемен

С илите на САЩ и Великобритания нанесоха нови удари по цели на хутите в Йемен, съобщиха снощи трима американски официални представители, цитирани от Ройтерс. Това е поредният ход срещу свързаните с Иран бунтовници заради техните атаки срещу морския транспорт в Червено море.

Хутите, които контролират най-гъсто населените части на Йемен, твърдят, че атаките им са в знак на солидарност с палестинците, които са подложени на нападения от Израел в Газа.

Britain and the US have carried out strikes on Yemen against "eight Houthi targets in response to the Houthis' continued attacks against international and commercial shipping"https://t.co/EDy7irtNyM