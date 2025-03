САЩ и Украйна започнаха преговорите в Саудитска Арабия

Д елегации от САЩ и Украйна започнаха днес преговори в Саудитска Арабия, като дневният ред предвижда предложения за защита на енергийните съоръжения и критичната инфраструктура, каза днес украинският министър на отбраната Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс.

"Прилагаме директивата на украинския президент за напредък по постигането на справедлив мир и укрепването на сигурността", написа във "Фейсбук" ръководителят на украинската делегация Умеров.

🇺🇦🇺🇸On Sunday, 23 March, negotiations between the delegations of Ukraine and the United States started in Saudi Arabia, — Rustem Umierov pic.twitter.com/50FrBxo2s0