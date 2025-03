Пратеникът на Тръмп: Очакваме „истински напредък“ на разговорите в Саудитска Арабия

С пециалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф заяви в интервю за телевизия „Фокс“ днес, че очаква да бъде постигнат „истински напредък“ на утрешните разговори в Саудитска Арабия за слагане на край на конфликта между Русия и Украйна.

„Смятам, че ще станете свидетели на истински напредък в Саудитска Арабия в понеделник, особено ще се отнася до Черно море – прекратяване на огъня срещу корабите от двете страни. И от това по естествен път ще преминем към пълно прекратяване на огъня“, каза Уиткоф.

NEW: President Trump's Special Envoy Steve Witkoff spoke today about his two meetings with President Putin of Russia.



President Putin stated that former President Biden had not reached out to him in over three years. https://t.co/t20vt5MRc1 pic.twitter.com/eqBaHSDNDK