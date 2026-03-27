Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения

27 март 2026, 11:02
И ранските въоръжени сили предупредиха, че хотели в региона, в които са настанени американски военни, ще бъдат считани за легитимни цели в конфликта със САЩ и Израел.

Говорителят на армията Аболфазл Шекарчи заяви пред държавната телевизия, че когато американски сили се настаняват в даден хотел, той се разглежда като американски обект. 

„Трябва ли просто да стоим и да позволим на американците да ни атакуват? Когато отвръщаме, естествено ще удряме навсякъде, където се намират“, посочи той, цитиран от АФП.

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

След ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей, конфликтът се разрасна в целия Близък изток, като Техеран отговори с атаки с дронове и ракети срещу Израел и американски цели.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини американските военни, че използват цивилното население в страните от Съвета за сътрудничество в Залива като „жив щит“. По думите му американски войници са напуснали базите си и се укриват в хотели и офис сгради, като призова местните хотели да отказват настаняване.

Иран заплаши Запада с атаки, ако помага на Израел

Агенция „Фарс“, позовавайки се на източници, съобщи, че Техеран е отправил „твърди предупреждения“ към хотели в региона, особено в Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Според същите източници иранските военни са идентифицирали подобни обекти, използвани от американски сили, и в Сирия, Ливан и Джибути.

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения, заявявайки, че не допускат използването на въздушното си пространство или територия за удари срещу Иран.

Източник: БГНЕС    
