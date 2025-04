Самолет с 6 души на борда се разби в САЩ

П ореден авиационен инцидент в САЩ. Двумоторен самолет с шестима души на борда се разби в събота в кално поле в северната част на щата Ню Йорк, съобщиха властите, цитирани от агенция Асошиейтед прес (AP).

Офисът на шерифа на окръг Колумбия е отговорил на сигнала на 911 около обяд, каза заместник-шерифа Жаклин Салваторе, която добави, че

катастрофата е била фатална, но отказа да разкрие колко хора са загинали.

Федералната авиационна администрация съобщи, че Mitsubishi MU-2B с шестима души на борда се е насочил към летище Columbia County близо до Хъдсън, но се е разбил на около 30 мили (48 километра) близо до Копейк.

