Нов инцидент в САЩ, пътници бяха евакуирани на крилото на горящ самолет

Д есетки пътници бяха принудени да стоят на крилото на самолет на авиокомпания American Airlines на международното летище в Денвър, докато евакуираха самолета, след като един от двигателите му се запали в четвъртък вечерта, изпращайки гъст черен дим във въздуха, съобщи Си Ен Ен (CNN).

Полет 1006 на American Airlines, Боинг 737-800 на път за Далас-Форт Уърт от Колорадо Спрингс със 172 пътници и шестима членове на екипажа на борда, отклонен за Денвър около 17:15 ч. местно време, след като

екипажът съобщи за „вибрации на двигателя“,

се казва в изявление на Федералната авиационна администрация.

