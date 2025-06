Самолет с 20 души се разби в САЩ, няма загинали

С амолет, транспортиращ 20 души, се разби в САЩ, но за щастие катастрофата приключи без загинали, предаде Франс прес. Трагедията се е разиграла в щата Тенеси в района на град Тулахома,

Говорител на местните власти поясни, че трима души са пострадали и са били откарани с хеликоптери в болница.

#BREAKING: A plane carrying 20 people has just crashed in Coffee County, Tennessee. #PlaneCrash #Tennessee #CoffeeCounty pic.twitter.com/NSwyc8eUDZ