С бурни ветрове и пороен дъжд: "Опашката" на урагана "Кърк" връхлетя Западна Европа

"Опашката" на урагана "Кърк" връхлетя вчера Западна Европа, като повали дървета в Испания и Португалия и изля порои над Франция, предаде Ройтерс.

