Руските войски загубиха рекорден брой жертви за един ден

В понеделник руските войски претърпяха най-много жертви за един ден от началото на инвазията в Украйна, като счупиха рекорда, поставен едва предишния ден. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, Русия е загубила 1950 войници на 11 ноември, добавяйки се към 1770 жертви, докладвани от Киев на 10 ноември. С тези нови загуби общият брой на убитите руски войници в конфликта вече достига 712 610, откакто войната започна на 24 февруари 2022 г.

The warriors from the 95th Air Assault Brigade repelled a massive russian attack in the Kursk region. Our defenders destroyed 28 units of armored equipment and more than 100 soldiers. pic.twitter.com/4XXG4CjWkV

Преди тези два дни с рекордни загуби, най-високото число на убити руски войници за ден беше отчетено през май, когато загубите възлязоха на 1740 души. Независимо от това, е трудно да се потвърдят точните данни за броя на загиналите, тъй като Русия и Украйна не публикуват редовни актуализации за жертвите сред своите войски.

В понеделник украинското министерство на отбраната публикува пост в X (преди Twitter), в който заявява: „На всеки 49 секунди Русия губеше по един войник. Ние караме окупаторите да плащат най-високата цена за бруталното си нашествие“. Постът беше придружен от информация за руска атака в района на Курск, която беше успешно отблъсната от 95-та десантно-щурмова бригада на Украйна. Според министерството на отбраната, украинските войници са унищожили 28 единици бронирана техника и над 100 руски войници.

On November 10, russian personnel losses reached 1770 soldiers. It's the highest daily number since the beginning of the full-scale invasion.



Every 49 seconds, russia lost one soldier. We make the occupiers pay the highest price for their brutal invasion. pic.twitter.com/mAvIvdfNTV