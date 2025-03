Невидимата война в небето: Как GPS смущенията заплашват безопасността на пътническите самолети?

„Изкачи се! Изкачи се!”

Системата на пилота Аксели Месканен го предупреждава, че неговият пътнически самолет Airbus A330 е на път да се разбие в земята... но той е на 10 058 метра във въздуха, пише SkyNews.

Какво се случва? Защо самолетът му може да му подава информация, която не е вярна?

Причината е, че някой влияе на неговата GPS система.

