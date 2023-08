Изследователи: Хакери са шпионирали дипломати на 4 държави в Беларус

Група хакери са шпионирали в продължение на години служители на посолствата на четири държави в Беларус, включително по време на войната в Украйна, твърдят в свое проучване по въпроса изследователи от словашката фирма за киберсигурност "ЕСЕТ"(ESET), предаде Ройтерс.

Около 15 устройства, принадлежащи на дипломати от две държави от Европа, една от Южна Азия и една от Африка, които са работили в посолствата, са били обект на нападение, съобщи изследователят от "EСET", който е автор на доклада. Кампанията за цифров шпионаж е започнала около 2021 г. и все още е активна, се казва в доклада.

Не беше ясно веднага колко служители са станали жертва на тази кампания. Но изследването, което разкрива нов и усъвършенстван хакерски екип, за който се твърди, че действа от Беларус, илюстрира колко уязвими могат да бъдат дипломатите по отношение на кибершпионажа.

