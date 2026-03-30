"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

У нгарските служби за външно разузнаване са следили лични комуникации на разследващия журналист Саболч Паний, твърди самият той в интервю за POLITICO , след като срещу него са повдигнати обвинения в шпионаж.

Панйи, който от години пише за руското влияние в Унгария, заявява, че е бил предупреден от правителствени източници, че разговорите му са били прихванати и предадени на унгарската разузнавателна служба, Информационното бюро на Унгария, а впоследствие използвани срещу него.

"Психологически натиск" и компромат

Според журналиста кампанията срещу него започва в средата на 2025 г. и се засилва след разследване на медията Direkt36, която разкрива опити за вербуване на служители на Европейската комисия в Брюксел.

"След това вече получавах предупреждения, че ръководителят на Информационното бюро е много ядосан", казва Панйи. Той твърди, че унгарските служби са имали достъп до негови разговори, свързани с разследвания срещу членове на кабинета.

По думите му събраните материали са били "редактирани и използвани като компромат", за да бъде дискредитиран.

Обвинения в шпионаж

Междувременно министър от кабинета на премиера Виктор Орбан, Гергей Гуяш, обявява, че срещу журналиста е подаден сигнал за престъпление, включително обвинения в шпионаж и сътрудничество с украинското разузнаване. Прокуратурата трябва да реши дали да започне официално разследване.

Връзки с Русия и политически контекст

Според разследванията, за които Панйи пише, унгарският външен министър Петер Сиярто е поддържал регулярни контакти с руския външен министър Сергей Лавров, включително преди и след срещи на ЕС.

Това засилва напрежението между Будапеща и Киев на фона на войната, започната от Русия срещу Украйна.

"Чувствам се предаден"

Панйи твърди, че комуникациите между Сиярто и Лавров са били известни на няколко европейски разузнавателни служби, но не е последвала реакция от правителствата в ЕС.

"Чувствам се предаден", казва той. "Като унгарски журналист и гражданин моята мисия беше да направя това публично."

Според него действията срещу него показват, че правителството на Орбан е под натиск, а не в позиция на сила.

Подкрепа и реакция

Въпреки обвиненията журналистът получава широка обществена подкрепа, включително дарения за хиляди евро в рамките на дни за финансиране на работата му.

Организацията Media Forum Association и медията Direkt36 осъждат действията срещу него като "координирана кампания за очерняне", подкрепена от държавни структури.

Те предупреждават, че използването на разузнавателни методи срещу журналисти представлява сериозна заплаха за свободата на медиите в Унгария и ЕС.