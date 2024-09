Руски ядрени подводници преминаха под арктическия лед близо до брега на САЩ

Д ве подводници на руските военноморски сили, едната от които въоръжена с ядрени ракети, завършиха пътуването си под ледовете на Арктика, за да се прехвърлят от Баренцово море в Тихия океан.

В понеделник руското министерство на отбраната обяви прехвърлянето на две атомни подводници в рамките на „Океан-2024“ - едноседмично стратегическо учение, което се проведе в Тихия и Северния ледовит океан. Мащабното военно учение приключи същия ден.

Прехвърлянето се осъществи и в момент, когато Москва и Вашингтон разгорещиха съперничеството си в Северното полукълбо този месец. Те разположиха бомбардировачи с ядрен потенциал в Северна Европа и Североизточна Азия и проведоха силови проекции около мразовития арктически регион.

Пътят беше дълъг повече от 4000 морски мили, като подводниците „Император Александър III“ и „Красноярск“ пристигнаха в новия си дом на полуостров Камчатка в Далечния изток от Баренцово море на северозапад, преминавайки от Северния флот към Тихоокеанския флот.

По време на прехвърлянето двете подводници използваха маршрут, който преминаваше през водите на шест арктически морета при трудни ледови условия, съобщи руското Министерство на отбраната.

The Borei-class SSBN Imperator Aleksandr III and Yasen-M class SSGN Krasnoyarsk has made their under ice transit to the Pacific Fleet, arriving during Okean



Seen here, possibly in the Bering Sea, along with the PACFLT corvette GreGremyashchiy, with rescue tug SB-408 also present pic.twitter.com/rzsM1U9kmj