Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, вдигнаха F-18 и F-16 по тревога

Г рупа дронове е била засечена от радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния през нощта близо до украинския Змийски остров в Черно море, съобщават от ведомството на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

Един от дроновете е навлязъл в националното въздушно пространство за около една минута, преди да изчезне от радарите. Това се е случило в в 01:34 местно (и българско) време, югоизточно от град Сулина, над териториалните води на Румъния, уточнява цитираният източник.

Два изтребителя F-18 на испанските Въздушно-космически сили, които понастоящем служат в рамките на мисията „Засилено патрулиране на въздушното пространство“, са излетели от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану" за наблюдение на ситуацията.

Впоследствие, след откриването на други въздушни цели на около 77 км източно от Змийския остров, два изтребителя F-16 от румънските ВВС, базирани в 86-та авиобаза „Фетещ“, са били вдигнати във въздуха.

Жителите на северните и източните части на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт в 04:57.

Не са били съобщени други нахлувания в националното въздушно пространство и въздушната тревога е била отменена в 05:46.

В сряда следобед радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече въздушна цел в същия район.

Това не са изолирани случаи, отбелязват местните медии и световните агенции и допълват, че поради близостта на Змийския остров до румънската граница, регионът редовно е обект на повишена военна готовност, като през последните месеци Румъния нееднократно е вдигала съюзнически изтребители при засичане на групи от дронове в същия район.