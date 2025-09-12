Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

У краински донове поразиха най-голямото руско нефтено пристанище на Балтийско море, което е крайна точка на Балтийската нефтопроводна система, съобщи УНИАН.

Пристанището Приморск е ключов център за товарене на "сенчестия флот", с помощта на който Руската федерация заобикаля международните санкции и продава петрол на външните пазари, предава "Фокус".

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол, който носи на Русия около 15 млрд. долара.

В резултат на атаката на един от корабите в пристанището и на помпената станция са избухнали пожари, а износът на петрол е спрян. Ориентировъчните дневни загуби за бюджета на Русия от спирането на износа могат да достигнат до 41 млн. долара.