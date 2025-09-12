Свят

Украйна удари руско пристанище в Балтийско море

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол

12 септември 2025, 23:09
Украйна удари руско пристанище в Балтийско море
Източник: БТА

У краински донове поразиха най-голямото руско нефтено пристанище на Балтийско море, което е крайна точка на Балтийската нефтопроводна система, съобщи УНИАН.

Пристанището Приморск е ключов център за товарене на "сенчестия флот", с помощта на който Руската федерация заобикаля международните санкции и продава петрол на външните пазари, предава "Фокус".

През пристанището ежегодно преминават около 60 млн. тона петрол, който носи на Русия около 15 млрд. долара.

В резултат на атаката на един от корабите в пристанището и на помпената станция са избухнали пожари, а износът на петрол е спрян. Ориентировъчните дневни загуби за бюджета на Русия от спирането на износа могат да достигнат до 41 млн. долара.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Подробности за задържания за убийството на Чарли Кърк

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Марго Роби заблестя в ослепителна

Марго Роби заблестя в ослепителна "гола" рокля в Лондон

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

Как правилното осветление на автомобила подобрява безопасността на пътя?

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 16 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 16 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 15 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 5 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

САЩ спряха стратегическия диалог с Косово

Свят Преди 21 минути

Посолството на САЩ в Косово обяви, че действията на правителството „повишават напрежението“

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

Свят Преди 1 час

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход

Снимката е илюстративна

Мъж обезглави управител на мотел с мачете след спор за пералня

Свят Преди 6 часа

Жертвата помолила обвиняемия да не използва уреда, защото бил повреден, показват съдебни документи

<p>Какво пише в завещанието на Армани</p>

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Любопитно Преди 6 часа

Модният дизайнер, който почина миналата седмица на 91-годишна възраст, е посочил в завещанието си, че желае наследниците му да продадат 15% дял от бизнеса в рамките на 18 месеца

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

Акция на полицията в София, задържани, кокаин, оръжия

България Преди 6 часа

Стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв.

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Символиката на дрехите, които Хари облече за изненадващото си посещение в Украйна

Свят Преди 6 часа

Херцогът на Съсекс пристигна инкогнито в Киев, за да представи инициативи за рехабилитация на ранени войници и да се срещне с ветерани и правителството

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

Пастрокът на детето от Пловдив призна за насилието

България Преди 6 часа

Подсъдимият признава изцяло автентичността на всички клипове с насилие

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Новият сайт на Bulgaria Wants You събира българите по света на едно място

Любопитно Преди 7 часа

Организацията преобръща начина, по който се срещат компании и кандидати за работа

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

България Преди 7 часа

Те са с обща дължина 36 километра

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

Столична община осъди УМБАЛ „Света Екатерина за опасните отпадъци

България Преди 7 часа

Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Елизабет Хърли зашемети в блестящ тоалет редом до Били Рей Сайръс

Любопитно Преди 7 часа

Хърли се появи на червения килим заедно със своя 23-годишен син Деймиън Хърли и приятеля си, 64-годишния Били Рей Сайръс

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

ЕС с остра реакция действията на Русия в Полша

Свят Преди 8 часа

Няколко европейски държави също извикаха в последните часове руските посланници

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Свят Преди 8 часа

Сред тях е и президентът на Русия Владимир Путин

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Любопитно Преди 8 часа

„Машината е като снаряд. Ако не се съобразиш със законите на физиката – резултатът е трагичен“, казва шефът на Националното следствие Мариян Маринов

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

Пиян мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

България Преди 9 часа

Нападателят слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да oтправя нецензурни думи към тях

Владимир Путин

От червения килим до Кремъл: Звездите, които се срещнаха с Путин

Любопитно Преди 9 часа

Кои известни личности са се срещали с един от най-противоречивите световни лидери на нашето време

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Прохладно за първия учебен ден

sinoptik.bg
1

Кражба на 20 бебета костенурки

sinoptik.bg

„Тайната среща“ на принц Хари с Кейт Мидълтън: Кошмарът на Меган се сбъдва?

Edna.bg

Раздялата на годината: Нина Добрев развали годежа си - ето какво знаем!

Edna.bg

Николай Киров подаде оставка след поредната загуба

Gong.bg

Бесни фенове на Ботев нахлуха - Оставка огласи "Колежа"

Gong.bg

Глобата за пешеходец, пресичащ на пешеходна пътека, докато използва мобилно устройство, ще бъде 100 лева

Nova.bg

Откриха заподозрения за убийството на жена в село Крайници

Nova.bg