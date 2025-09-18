Свят

Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"

Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна

18 септември 2025, 09:11
Мини в Черно море: "Руснаците са хвърлили каквото имат"
Източник: Министерство на отбраната

М ини, ракети и отломки от дронове - Черно море е терен на военни действия, но и ключов търговски коридор за Украйна, съобщи Deutsche Welle.

Как Киев се справя с опасността от мините, за които се смята, че са около 400?

Черно море е терен на военни действия, минно поле и работно място на Йевхен, разказва АРД. Мъжът е част от специална част на украинските военноморски сили, която търси опасни предмети във водата, обяснява Йевхен, който заедно с още четирима свои колеги пътува с малка лодка близо до брега на Одеса.

"Когато бойни дронове летят през нощта, те биват сваляни и падат в морето. Всичко се събира на дъното, но в резултат на бури или течения изплува отново", казва той пред германския обществен канал АРД. Същото се отнася и за мините, поставени в морето преди години, които представляват още по-голяма опасност, добавя Йевхен.

Ключов търговски маршрут за Украйна

Черно море е важен търговски маршрут за Украйна. През него страната изнася големи количества зърно с контейнеровози. Коридорът за тях трябва да бъде свободен от опасни предмети. А задача на морските пехотинци е да ги открият и обезвредят.

Търсенето в открито море става със специален подводен дрон с дължина около два метра, който войниците са нарекли "риба". Той прилича на малка подводница и е произведен в Германия. На "рибата" се задава маршрут, по който тя претърсва по-голяма площ за подозрителни предмети. "Подводният дрон е в действие около един час. След това го изтегляме, вземаме данните и специално обучени хора ги анализират", обяснява командирът.

Ако бъде намерена морска мина, тя се обезврежда от водолази. Но не се намират само мини, ракети и отломки от дронове. Черно море е пълно с необичайни предмети, разказва войник от частта на Йевхен, пожелал анонимност: "Намираме много неща, всичко възможно. Има места, където са потънали кораби. Така например намерихме гръцка амфора, части от гръцки кораб от дърво. Много такива неща. Морето пази всичко в себе си."

Те не се страхуват от мините

Често се обявява въздушна тревога за региона, докато минотърсачите са в движение. Войниците не възприемат това като сериозна опасност. Те казват, че в лодката си са просто прекалено малка мишена. А какво да кажем за мините в морето? Не би ли могла лодката да се натъкне на някоя от тях?

"Мините са предимно магнитни, което означава, че се прилепват към метал. Корпусът на моята лодка не е от желязо, така че не се страхуваме от тези мини", обяснява рулевият Андрий в репортажа на АРД. Освен това има и котвени морски мини, които се намират на около 2 метра дълбочина. Лодката на войниците обаче има дълбочина на потапяне от само 0,8 метра. "Така че няма опасност да докоснем такава мина, а само да я пресечем", казва още кормчията.

"Руснаците са хвърлили всичко, което имат"

Никой не знае колко мини има в района. През лятото на 2024 г. украинският флот оцени, че в Черно море може да има около 400. Освен морските мини много сухоземни мини са били отнесени в морето, когато през 2023 г. беше разрушена язовирната стена на "Каховка". Те също трябва да бъдат отстранени.

Командир Йевхен смята, че това ще отнеме години, ако не и десетилетия работа на военноморските сили: "Днес Черно море е един от най-минираните водни басейни. Още след Втората световна война не е направено много в областта на разминирането.“ И до днес все още има мини от този период. "И то само в контролираната от Украйна зона. Около Крим руснаците са хвърлили всичко, което имат", посочва още военният.

За разминирането в Черно море Украйна ще се нуждае от международна подкрепа в бъдеще. С модерната техника това вече е по-лесно. Но украинските военноморски сили не могат да се справят сами с количеството мини, които се намират в морето, подчертава Йевхен.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Черно море Морски мини Разминиране Украйна Военни действия Търговски маршрут Дронове Одеса Военноморски сили Международна подкрепа
.

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

България Преди 4 минути

Пострадал е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или „камикадзе съм аз“

Процесът за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция

Процесът за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция

България Преди 6 минути

Прокуратурата призовава за по-строго наказание срещу Рангел Бизюрев

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

България Преди 1 час

"Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми", категоричен бе Валентин Четрафилов

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на автомобила смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в TikTok

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Любопитно Преди 1 час

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

<p>Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството</p>

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

Любопитно Преди 1 час

Жаждата за духовни подвизи го подтикнала да раздаде цялото си имущество на бедните и да се отдалечи в манастир

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Свят Преди 2 часа

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Свят Преди 2 часа

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в Газа", разказва Гази Хамад

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Свят Преди 2 часа

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Малко преди Денят на независимостта на България…

<p>Има ли полезни ултрапреработени храни?</p>

Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?

Любопитно Преди 2 часа

Ултрапреработената храна е всеки продукт с допълнителен процес на обработване или добавка към него

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

България Преди 2 часа

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

<p>Гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета &bdquo;Желязков&ldquo;</p>

НС гласува петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

България Преди 3 часа

За да е успешен, той трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Свят Преди 3 часа

Семейството на Доналд Тръмп е спечелило над 5 милиарда долара от различни криптоинвестиции

<p>Руският пазар на недвижими имоти е в опасност</p>

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Свят Преди 3 часа

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство

Снимката е илюстративна

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

България Преди 3 часа

През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и постепенно ще се установява слънчево време

