Унищожиха тонове негодно месо от кланица в Търговищко

Н ад 7,1 тона месо и месни продукти от кланица в търговишкото село Здравец бяха унищожени в екарисаж след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните – Търговище.

Предприятието обработва свине и домашни копитни животни.

В хладилните камери са открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка.

Инспекторите са намерили 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок. Допълнително са установени 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация.

Констатирани са и несъответствия по отношение на сградния фонд и оборудването на предприятието.

На собственика ще бъдат връчени предписание и акт за административно нарушение.