Природният газ ще поскъпне с 5% през май

П риродният газ ще поскъпне с 5 процента през май като цената му ще е близо 36 евро за мегаватчас без такси и налози.

Това стана ясно на днешното заседание в КЕВР, на което "Булгаргаз" потвърди първоначалната си прогноза, предаде БНР.

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

От своя страна председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски отчете, че независимо от поскъпването последните месеци, през този отоплителен сезон цените на газа са били с една пета по-ниски спрямо предишната зима.

Той уточни, че енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на природния газ на 30 април.