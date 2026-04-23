Бразилска кралица на красотата почина от сърдечен удар на 31 години

Светът на красотата е в траур след смъртта на Маяра Кристина де Лима Фиел. 31-годишната кралица на красотата е покосена от фулминантен миокардит – внезапно възпаление на сърцето, което не е оставило шанс на лекарите да спасят живота ѝ

23 април 2026, 12:01
Б разилска кралица на красотата почина след прекаран сърдечен удар на 31-годишна възраст. Маяра Кристина де Лима Фиел, майка на едно дете, трябваше да участва в конкурс за красота следващата седмица. Усилията на медиците да я върнат към живота в продължение на един час се оказаха неуспешни и тя почина, оставяйки семейството и приятелите си в шок.

Маяра бе печелила няколко конкурса за красота, като миналата година бе коронясана за „Мис Лондрина“ в престижен регионален конкурс и бе подгласничка в изданието на „Мис Саранди“ за 2025/26 г. Витор Таварес, организатор на конкурса, в който Маяра трябваше да участва на 29 април, отдаде почит към нея в емоционален пост в социалните мрежи.

„Тя беше толкова отдадена и всеотдайна млада жена. Имах удоволствието да се запозная с нея лично в края на миналата година, когато тя потвърди участието си като Мис Лондрина. От този момент беше ясно колко сериозно приемаше тази мечта“, написа той.

Той сподели, че Маяра е била приключила с всички подготовки за състезанието и е преминала през всички интервюта.

„Тя ми показа роклите, всичко, което подготвяше с такава грижа, за да изживее този момент“, каза Таварес.

Той добави, че не е могъл да повярва на новината и въпреки потвържденията от много хора, му е отнело време да го приеме.

„Продължавах да си казвам: не може да е истина... говорих с нея вчера“, сподели той.

Таварес описа 31-годишната жена като „изпълнена с живот, мечти и цели“, на която ѝ предстои „прекрасно бъдеще“. Той отправи молитви за сила и утеха към нейните близки в този болезнен момент.

Нейните фенове също скърбят за смъртта на Маяра, публикувайки съболезнователни съобщения в социалните мрежи. 31-годишната жена не е имала анамнеза за сърдечни заболявания. Според някои съобщения се смята, че е починала от фулминантен миокардит. Това е възпалително заболяване на сърцето, предизвикано от вирусни или невирусни инфекции, медикаменти или автоимунни разстройства. То причинява внезапен и бърз кардиогенен шок и не е свързано със запушвания на съдове. Фулминантният миокардит включва внезапно широкоразпространено възпаление, а симптомите включват умора, болка в гърдите и задух.

Сарафов още в понеделник заявил готовност да подаде оставка

„Дяволът носи Прада", но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон

Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

