Бразилска кралица на красотата почина от сърдечен удар на 31 години

Б разилска кралица на красотата почина след прекаран сърдечен удар на 31-годишна възраст. Маяра Кристина де Лима Фиел, майка на едно дете, трябваше да участва в конкурс за красота следващата седмица. Усилията на медиците да я върнат към живота в продължение на един час се оказаха неуспешни и тя почина, оставяйки семейството и приятелите си в шок.
A Brazilian beauty queen with no health issues passed away after suffering a heart attack at the age of 31. Maiara Cristina de Lima Fiel was a mother of one and was due to compete in a beauty pageant next week.— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) April 21, 2026
Маяра бе печелила няколко конкурса за красота, като миналата година бе коронясана за „Мис Лондрина“ в престижен регионален конкурс и бе подгласничка в изданието на „Мис Саранди“ за 2025/26 г. Витор Таварес, организатор на конкурса, в който Маяра трябваше да участва на 29 април, отдаде почит към нея в емоционален пост в социалните мрежи.
„Тя беше толкова отдадена и всеотдайна млада жена. Имах удоволствието да се запозная с нея лично в края на миналата година, когато тя потвърди участието си като Мис Лондрина. От този момент беше ясно колко сериозно приемаше тази мечта“, написа той.
Quem era Maiara Cristina Fiel, Miss do Paraná morta aos 31 por infarto fulminante https://t.co/fvKitpKXRa— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) April 22, 2026
Той сподели, че Маяра е била приключила с всички подготовки за състезанието и е преминала през всички интервюта.
„Тя ми показа роклите, всичко, което подготвяше с такава грижа, за да изживее този момент“, каза Таварес.
Той добави, че не е могъл да повярва на новината и въпреки потвържденията от много хора, му е отнело време да го приеме.
„Продължавах да си казвам: не може да е истина... говорих с нея вчера“, сподели той.
Таварес описа 31-годишната жена като „изпълнена с живот, мечти и цели“, на която ѝ предстои „прекрасно бъдеще“. Той отправи молитви за сила и утеха към нейните близки в този болезнен момент.
Brazilian Pageant Community in Shock After Sudden Loss of Young Queen— Why It Is Trending (@trendingblog247) April 21, 2026
Brazil's pageant community is in mourning following the sudden death of Maiara Cristina de Lima Fiel, a 31-year-old titleholder who was days away from stepping onto another competition stage.
Нейните фенове също скърбят за смъртта на Маяра, публикувайки съболезнователни съобщения в социалните мрежи. 31-годишната жена не е имала анамнеза за сърдечни заболявания. Според някои съобщения се смята, че е починала от фулминантен миокардит. Това е възпалително заболяване на сърцето, предизвикано от вирусни или невирусни инфекции, медикаменти или автоимунни разстройства. То причинява внезапен и бърз кардиогенен шок и не е свързано със запушвания на съдове. Фулминантният миокардит включва внезапно широкоразпространено възпаление, а симптомите включват умора, болка в гърдите и задух.