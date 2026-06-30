Свят

Кремъл отказа да разкрие с кои страни води преговори за внос на гориво

Дмитрий Песков потвърди, че Русия поддържа контакти, но заяви, че информацията няма да бъде оповестявана

30 юни 2026, 13:48
Кремъл отказа да разкрие с кои страни води преговори за внос на гориво
Източник: БТА

К ремъл няма да разкрива информация относно това с кои страни поддържа контакти във връзка с евентуален внос на гориво, заяви пред журналисти говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„По разбираеми причини няма да говорим за това“, каза той в отговор на въпрос от кои страни би могъл да се осъществява вносът на гориво. „Контактите се осъществяват“, добави Песков.

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Ако бъдат постигнати споразумения за приемливи цени за внос на гориво, това ще бъде още една стъпка към стабилизирането на пазара, каза той. По думите му комплексът от мерки за стабилизиране на пазара на горивата се обсъжда от вицепремиера на Русия Александър Новак и за подробности е по-добре журналистите да се обърнат към кабинета. 

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Песков също така заяви, че Русия отново призовава световната общност да обърне внимание на престъпленията на киевския режим срещу гражданското население.

Той каза, че смъртта на дете в Егоревск, близо до Москва, вследствие на атака с безпилотен летателен апарат е резултат от „действията на киевския режим“. „Страдат мирни граждани, загиват деца. Това е резултат от действията на киевския режим, всички трябва да знаят това. И всички трябва да го помнят“, каза Песков.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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