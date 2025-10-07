Свят

Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Кремъл заяви, че очаква яснота във връзка с плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахок" на Украйна

7 октомври 2025, 15:14
Русия: "Томахок" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация
Източник: EПА/БГНЕС

Р усия днес заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахок" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс. 

Американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната. Той обаче посочи, че "е взел някакво решение по въпроса".

Запитан за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбираме, че трябва да изчакаме. Вероятно за по-ясни послания, ако дойдат такива."

Песков добави, че практиката при предшественика на Тръмп Джо Байдън е била доставките на нови оръжия да се обявяват чак когато те бъдат получени от Украйна.

Руският президент Владимир Путин в неделя заяви, че ако Вашингтон достави ракети "Томахок" на Украйна за удари на далечно разстояние, дълбоко в територията на Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва със САЩ.

Песков добави, че е важно да се осъзнае, че "ако се абстрахираме от различните нюанси, става дума за ракети, които могат да бъдат и с ядрени бойни глави. Следователно, това е наистина сериозен етап на ескалация."

Ракетите "Томахок" имат обхват от 2500 километра, така че Украйна може да ги използва за удари на цялата територия на европейската част на Русия, включително постолицата Москва, ако Тръмп реши да ги достави на Киев, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Русия САЩ Украйна Ракети Томахок Ядрени бойни глави Ескалация Доналд Тръмп Владимир Путин Доставка на оръжия Руско-американски отношения
Последвайте ни

По темата

Морският курорт Лозенец се наводни

Морският курорт Лозенец се наводни

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

НАП с нова услуга, която спестява време

НАП с нова услуга, която спестява време

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Най-богатият магнат на недвижими имоти в САЩ се отрече от сина си след измама

Как да промените къде да си получавате пенсията

Как да промените къде да си получавате пенсията

pariteni.bg
Могат ли кучетата да ядат банани

Могат ли кучетата да ядат банани

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 6 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 4 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 час

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>13-годишно момче е арестувано след&nbsp;въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?</p>

13-годишно момче е арестувано заради въпрос: ChatGPT, как да убия приятел?

Свят Преди 7 минути

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Инвитро – наука, чудо и бъдеще

Любопитно Преди 33 минути

По темата говори д-р Елена Бангеева, един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България

<p>Сирия обяви историческо примирие с кюрдските сили</p>

Сирийското правителство постигна споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдите

Свят Преди 55 минути

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България

България Преди 56 минути

Реалният икономически растеж на страната се очаква да се забави леко до 2,9% през 2026 г.

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

България Преди 1 час

Мийте ръцете си често и ползвайте дезинфектанти, съветват от здравното министерство

Снимката е илюстративна

Изненадващата причина да замразявате хляба, преди да го изпечете

Любопитно Преди 1 час

Химическият процес — наречен ретроградация на нишестето — представлява преформиране на молекулите на нишестето в по-компактна, кристална структура при охлаждане

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

Силният вятър събори дърво върху коли в Сливен

България Преди 1 час

Има нанесени щети - счупени стъкла, огънати ламарини

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Свят Преди 1 час

"Твърде много студия за игри са собственост на огромни корпорации. xAI ще стартира ново студио за игри, за да направи игрите отново страхотни!“

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Трима учени спечелиха Нобелова награда за физика за квантови открития

Свят Преди 1 час

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара)

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"

България Преди 1 час

Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова

<p>Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола, забиха я в канавка</p>

Две деца, на 16 и 8 години, откраднаха кола и катастрофираха в канавка

България Преди 1 час

Установено е, че автомобилът бил противозаконно отнет от частен имот на територията на село Карапелит, Добрич

Снимката е архивна

Руснаците напират към Купянск: какво се случва там

Свят Преди 1 час

Жителите на Купянск и предградията се евакуират заради настъплението на руските части към града. Украинската армия се опитва да ги изтласка обратно и да им отреже пътя. Какво се случва там. Репортаж на ДВ

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Газираните напитки увеличават риска от чернодробно заболяване с 60%

Любопитно Преди 2 часа

"Диетичните" газирани напитки със захар не са по-здравословен вариант

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

Атанас Запрянов: "Стената от дронове" е само политическо намерение

България Преди 2 часа

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

Управителят на БНБ: Еврото отваря възможности, но и изисква повече дисциплина

България Преди 2 часа

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев очертава предизвикателствата и възможностите, които очакват страната ни

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"

България Преди 2 часа

Ако институциите преценят, може въпросните сгради да бъдат обявени за незаконни, заяви Иван Иванов

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

На тези зодии Пълнолуние в Овен влияе особено силно

Edna.bg

Ето кои са най-добрите дрибльори в efbet Лига

Gong.bg

Надежда за Ел Класико: В Барса се надяват Ямал да е готов

Gong.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg

Полицията в Лондон разби международна мрежа за кражби на телефони с българско участие

Nova.bg