Max става задължително в Русия: Путин контролира всеки нов телефон

С Max Кремъл събира данни, ограничава свободната комуникация и наблюдава онлайн активността от Москва до Запорожие

17 октомври 2025, 12:45
Източник: Getty Images

Р усия има нов начин да наблюдава своите граждани: „супер приложение“. Създадено от руската технологична компания VK, приложението се казва Max и от 1 септември е задължително на всеки нов телефон, продаван в Русия. Max позволява на потребителите да изпращат съобщения, да комуникират помежду си, да споделят файлове и да прехвърлят пари от и към руски банки, пише The Atlantic.

Крайният замисъл на Кремъл за приложението е обширен: гражданите ще го използват за изпращане на текстови съобщения и провеждане на разговори; родителите ще комуникират с училището на детето си; жителите ще могат да доказват идентичността си пред държавни институции и компании. Широкият спектър от функции на Max напомня за китайското приложение WeChat.

Целите на Кремъл с приложението изглеждат двустранни: чрез ограничаване на алтернативни платформи като WhatsApp, президентът Владимир Путин може да продължи усилията си за създаване на независима (по негово виждане „суверенна“) руска цифрова сфера. И макар Русия и Китай да имат много различия в областта на технологиите, Кремъл явно желае да постигне наблюдение на ниво устройство, каквото Китай вече е внедрил; Max представлява стъпка в тази посока, предоставяйки на Путин нов инструмент за наблюдение на руснаците — и дори на украинци в руски окупирани територии — по-задълбочено.

Опитите на Путин за цифров контрол в Русия започнаха преди години. Редица събития — блогъри, публикуващи новини за Руско-грузинската война през 2008 г., които противоречат на версията на Кремъл; западните медии, чествали Арабската пролет като „Туитър революция“; протестиращи, използващи социалните мрежи за организиране на демонстрации срещу Путин през 2011 и 2012 г. — изглежда са убедили Путин, че интернет извън държавния контрол е заплаха за сигурността на режима, включително в Русия. Докато други се възхищават на силата на онлайн комуникацията и мрежовите протести, той и неговите съветници са видели доказателства за западен заговор: през 2014 г. той инфамно нарече интернет „проект на ЦРУ“. От тази конспиративност произлязоха години на цензура, локализация на данни, криминализиране на онлайн речта и други дигитално репресивни действия от страна на Кремъл. Технологиите, произведени в чужбина, започнаха да се възприемат като заплаха за националната сигурност, а чуждестранните компании, които отказват да цензурират информация, да предоставят данни или да съдействат на руския държавен апарат, се смятат за действащи в интерес на враговете на Русия.

През последните години Кремъл е увеличил усилията си да замени западните технологии с руски алтернативи, но резултатите са смесени. Операционната система Astra Linux, създадена да замени Microsoft Windows, вече е широко използвана в Русия. Но производственият капацитет за хардуер е слаб. През 2021 г., когато Москва се опита да изисква от руските компании да използват руски чипове, някои заявиха, че местните процесори са по-скъпи, с по-ниско качество и по-лошо представяне от чуждестранните. Руският софтуер, в някои случаи, също не е много по-добър. Държавата започна да стимулира Rutube като алтернатива на YouTube около 2021 г., но потреблението остана ниско, което се потвърждава от значителните съкращения, които Rutube обяви през август. Други видео стрийминг алтернативи преживяха подобен сценарий — първоначален шум, последван от стабилен спад.

Приложението Max има поне малко по-голям шанс за успех. Технологията не е перфектна: някои руснаци вече се оплакват от функционалността на Max и подиграват VK за полу-неуспешното и полу-ефективно наемане на рапъри, комици и инфлуенсъри за промоцията му. Един стриймър се пошегува, че основното предимство на приложението е, че… работи. Но VK е известна руска технологична компания, която успешно създаде и мащабира платформа — също наречена VK (преди VKontakte), често наричана „руският Facebook“. (Освен подобни функции на Facebook, VK има почти идентичен интерфейс.) Днес VK е една от най-популярните социални платформи в Русия, използвана от над 90 милиона души. Max има едва 18 милиона регистрирани към средата на август, но е на пазара по-малко от година.

Може би по-важно за успеха на Max е фактът, че Русия изглежда решена да налага използването му. Държавата може сравнително лесно да контролира изискването Max да бъде инсталирано на новите телефони, като заплашва компаниите или дори задържа техните ръководители. Освен това държавата се опитва да насърчи руснаците, които са закупили телефона си преди 1 септември, да приемат Max, като ограничава достъпа до други приложения за съобщения. През август Кремъл значително ограничи гласовите разговори в WhatsApp и Telegram за всички в Русия, позовавайки се на предполагаемото неспазване на изискванията за предаване на данни на руските служби за сигурност. (Путин не харесва WhatsApp, защото е собственост на Meta, която Русия смята за инструмент на американска подривна дейност, и официално е определила Meta като екстремистка организация; както Facebook, така и Instagram са забранени в Русия.) Целта изглежда е руснаците в крайна сметка да се откажат от тези алтернативи. Натискът върху телефонните компании и ограничаването на достъпа до алтернативи на Max са най-мащабируемите методи за налагане, но държавата винаги може да арестува и наказва отделни хора — например протестиращ без инсталиран Max или журналист, който все още използва Telegram — за да ги използва като пример.

Потенциалните последствия за руснаците са обширни. Всичко, което потребителят прави в Max — и всичко, което приложението може да събира, като геолокация, контакти, снимки и аудио — вероятно може да бъде достъпено и използвано от държавата. Всичко, което държавата събере — независимо дали е безобидно, лично или силно политическо — може да бъде използвано за арести, задържания, глоби, изчезвания и други тежки последици. Компаниите в Русия трябва да се съобразяват с легални и нелегални изисквания от органи като Федералната служба за сигурност (ФСБ), която има широки правомощия. VK изглежда малко вероятно да се противопостави. Откакто основателят на компанията беше принуден да напусне и избяга от Русия през 2014 г., а компанията бе предадена на съюзници на Путин, VK е напълно сътрудничеща на държавата. Двама независими руски журналисти съобщиха през август, че ФСБ е дала на разработчиците на Max спецификации за това как да обработват личните данни на потребителите и е поискала да може да одитира приложението.

С разпространението на Max, руснаците ще имат по-малко места за сигурни онлайн разговори. Достъпът им до източници на информация извън държавния контрол може да бъде още по-ограничен. Права на човека в Русия ще пострадат, ако наблюдението на дисидентска активност се увеличи, а тези, които търсят алтернативни начини за комуникация, ще се открояват още повече като заплаха за режима. Обезпокоително е, че режимът на Путин изглежда прилага този принудителен подход към цифровото наблюдение и в окупираните украински територии. От 1 октомври учениците в руски окупираната Запорожка област в югоизточна Украйна са задължени да използват Max и им е забранено да използват алтернативи, според украинска правозащитна организация. Двама души, запознати със ситуацията на място, съобщиха, че руснаците вече забавят интернет функционалността на Telegram и WhatsApp там и принуждават търговците на телефони да имат Max предварително инсталирано. Също така, униформени руснаци спират хората при преминаването от окупираните територии към Русия и проверяват дали имат Max на устройството си. Както в Русия, лесно можем да си представим, че неизтеглянето на Max може да се използва като причина за арест.

Разбира се, налагането на супер приложение не е без рискове за държавата. То означава, че голяма част от технологичната екосистема на Русия ще има една точка на повреда. Ако Max спре да работи поради бъг, срив на сървъри или кибератака, приложението може да бъде офлайн за определен период — потенциално блокирайки милиони банкови преводи, съобщения и опити за потвърждаване на идентичност. Ако Max не работи добре или не предоставя желаната функционалност, това може да повлияе на общественото мнение. Мемета като „Max ще идва предварително инсталиран на нашите кани и хладилници“ показват, че някои руснаци добре разбират ситуацията. Но малко могат да направят, за да го спрат.

