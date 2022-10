Русия преминава в защита, какво става в Херсон

Р усия е подсилила войските си на десния бряг на Днепър с лошо оборудвани и недостатъчно обучени новобранци, които не са в състояние да водят настъпателни операции, съобщи британското министерство на отбраната.

„Русия изглежда е подсилила някои от частите си западно от река Днепър с мобилизирани резервисти. Нивото на окомплектованост обаче остава изключително ниско”, се посочва в последния доклад на британското военно разузнаване.

През септември недостигът на личен състав в частите на руската армия в Херсонска област е бил огромен. В редица взводове е имало от шест до осем души, при обичаен брой до 100 войници.

"Извеждането на жители към безопасни руски области приключи"

Новите попълнения обаче са съставени от лошо обучени и зле въоръжени резервисти. Вероятно това е причината руската армия да премине към защитна тактика в по-голямата част от фронтовата линия.

„През последните шест седмици има ясни действия на руските сухопътни сили за преминаване към дългосрочни отбранителни позиции в повечето райони на фронтовата линия в Украйна. Това вероятно се дължи на по-реалистична оценка, че личният състав е крайно недостатъчен, като лошо обучените сили в Украйна в момента са способни само на отбранителни операции”, посочват от британското военно разузнаване и добавят, че е малко вероятно Русия да успее да сформира боеспособни части в Беларус.

Според руски официални лица операцията за извеждане на цивилни от Херсон е завършила, като около 70 000 граждани са прекарани на другия бряг на Днепър. Все пак в града остават около 150-170 000 души или приблизително половината от населението му отпреди войната.

Рамзан Кадиров с неочаквано съобщение

Фронтовата линия вече се намира на около 30 км от Херсон, като украинското настъпление е забавено от дъждовното време, което превръща чернозема в района в дълбока, гъста кал.

Цялата околност на града е минирана и според украинското разузнаване на предните позиции са разположени наскоро пристигналите от Русия мобилизирани резервисти.

Цивилните се крият в сградите, като по улиците на Херсон има повече руски войници, отколкото местни жители, разказват очевидци. Окупаторите са разграбили повечето магазини и гражданите разчитат на собствените си запаси.

Защо Херсонска област е от такова стратегическо значение

Украинското разузнаване не смята, че отбраната на града ще удържи дълго. Изглежда руснаците са на същото мнение, тъй като усилено изграждат нови укрепени позиции на източния бряг на река Днепър, посочва украинският военен говорител Наталия Хуменюк.

Русия вероятно е преместила щаба на окупационните власти в град Геническ, на около 200 км на югоизток.

