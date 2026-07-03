Русия обяви, че е превзела град Константиновка

Р усия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка - ключов пункт по пътя към последните големи градове в Донбас, които са под украински контрол, предаде АФП.

Битката за града, който преди войната е имал около 78 000 жители, продължава от края на 2025 г. и в момента представлява основното руско настъпление на фронта с дължина над 1000 километра.

Русия обяви, че е превзела Константиновка в Сумска област

„Константиновка е напълно превзета. Градът вече е изцяло под наш контрол“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, като добави, че президентът Владимир Путин е провел разговор с военните по темата.

Константиновка е една от последните украински крепости по пътя към ключовите градове Краматорск и Славянск, чийто контрол е крайна цел на Кремъл в Донбас.

Песков посочи още, че Путин е посетил команден пункт на руската армия, където е изслушал доклад от генералния щаб и е благодарил на руските военнослужещи.

Той допълни, че руските сили вече контролират изцяло Луганска област в Източна Украйна - една от двете области, които съставляват Донбас.

"Трън в очите на Русия": защо Константиновка е толкова важен

Информацията не е потвърдена от украинска страна.

Припомняме, че Русия и преди е твърдяла, че контролира частично града. На 27 декември 2025 г., по време на посещение на команден пункт на руските сили в Украйна, президентът Владимир Путин изслуша доклад от началника на Генералния щаб на въоръжените сили генерал Валери Герасимов. В него Герасимов заяви, че руските военнослужещи са установили контрол над "около половината от застроената част на град Константиновка в Донецка област".

Украинската страна нееднократно е оспорвала руския контрол над Константиновка. В доклади от април 2026 г. украински командири определиха града като "трън в очите" на руската армия, подчертавайки критичното му значение за отбраната на Украйна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков тогава призна, че около 18 процента от Донецка област все още не са под руски контрол.