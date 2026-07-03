Трагедия край Лозен, човек загина след пропадане на багер в огромен изкоп

Б агерист се удави, след като пропадна с машината си в огромен изкоп, пълен с вода, по време на работа за извличане на инертни материали.

Инцидентът се случил в землището на селото Лозен, община Септември, предава "24 часа".

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Сигнал за произшествието е подаден в късния следобед на 2 юли 2026 г.. На място пристигнали екипи на полиция и пожарна от Септември, но не успели да извадят тялото на мъжа от изкопа. Това станало едва днес, след часове гмуркане.

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За случая е уведомена прокуратурата, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.