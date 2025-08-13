Свят

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Много от тях се завръщат неузнаваеми

13 август 2025, 09:39
Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен
Източник: БТА

К астрации, осакатявания, системен садизъм - ужасяващи са мащабите на бруталността към украинци, попаднали в руски плен. Много от тях се завръщат неузнаваеми, съобщи Deutsche Welle.

"Преди гледаше като орел, а се върна с изгаснали очи."

"Слава на Русия" - тези думи са прогорени на корема на Андрий Переверзев. "Трябва да са го направили руски лекари", смята той. "Тъкмо ме превързваха. Надигнах глава и погледнах. Бях напълно шокиран. Но какво можех да направя? Поне бях жив", разказва мъжът пред германската обществена медия АРД.

През февруари 2024 година 33-годишният Андрий е ранен в боевете при Донбас и пленен от руски войници. Споделя, че мъченията започнали веднага. "Ръцете ми бяха вързани, очите ми бяха закрити. След това казаха: Това е заради нашите момчета. Удариха ме три пъти в лицето с петлитрова бутилка вода. Веднага загубих съзнание."

Според Богдан Охрименко от украинския Координационен център за военнопленниците почти всички, които са се завърнали, носят видими следи от системно насилие: счупени ребра, изгаряния, белези от електрошок, тежки душевни травми.

Много от пленниците стават жертва на системен садизъм, пише на свой ред и АРД. Според свидетелства на военнопленници в т.нар. бани те можели да се къпят само с леденостудена или с вряла вода - и под удари, които им били нанасяни постоянно. Тези показания са документирани - украински следователи, главната прокуратура и представители на Международния наказателен съд събират доказателства.

Когато фамилното име се превръща в проклятие

Валерий Зеленски също е бил в руски плен. И той е бил измъчван. Но вече не може да разкаже за преживяванията си - само четири седмици след освобождаването му в рамките на размяна през май 2024 той умира от раните си и от мъченията, на които е бил подложен.

Дъщеря му Валерия не иска да бъде забравен и затова разказва пред АРД за преживяното от баща ѝ. "Той си даваше сметка за значението на неговото фамилно име - същото като на нашия президент. Отношението към всички с фамилията Зеленски, които са били на фронта и са се сблъсквали с руснаците, е било особено брутално."

Залавянето на Валерий е заснето на видео - повален е на земята, а руските войници го обиждат, надсмиват се над фамилното му име, заплашват го.

След залавянето му Валерий е постоянно унижаван и измъчван в руския затвор, разказва дъщеря му. "Най-страшното за мен беше неговият поглед, когато се върна. Преди това той излъчваше самоувереност и сила - гледаше като орел. А се върна с празни, изгаснали очи."

Неизмерими мащаби на мъченията

Разпити с токови удари, уотърбординг, кастрации, осакатявания, убийства: сведенията за мащабите и бруталността на насилието спрямо украинските военнопленници са ужасяващи.

Богдан Охрименко от Координационния център за военнопленниците цитира пред АРД т.нар. Истанбулски протокол, в който са изброени 18 вида мъчения. Но Руската федерация е отишла още по-далеч, казва Охрименко. "Тя комбинира тези 18 вида и така прилага още повече методи за измъчване на нашите граждани."

Украински следователи и представители на международни организации се опитват да съберат колкото може повече сведения от жертви и очевидци, за да бъдат наказани военните престъпления. В резултат от собствените си проучвания ООН стига до извода, че мъченията спрямо украинските пленници са широко разпространени и системни. Много от завърналите се разказват и за масирано сексуално насилие. Според Охрименко най-малко 359 украинци са починали в руски плен. "Те са били измъчвани, оставяни са били да гладуват и не са получавали никаква медицинска помощ", казва той.

В плен попадат и цивилни украинци

При това съвсем не всички пленници от Украйна са войници, посочва АРД и информира за наличието на много сведения за обикновени украинци, взети в плен. Олена Беляхкова от неправителствената организация Media Initiativе for Human Rights говори за около 2000 доказани случая на пленени цивилни украинци, които са били идентифицирани и локализирани. Смята се обаче, че реалният брой на пленените достига 16 000.

"Те измъчват военни и цивилни с еднаква жестокост. Имаме и случай, при който един цивилен гражданин за съжаление не оцеля след мъченията в плена. При това той не е бил нито войник, нито активист", споделя правозащитничката.

Трудното завръщане към живота

В най-тежките моменти имало само една мисъл, която спасявала Андрий Переверзев: "Това беше обещанието, което бях дал на дъщеря си - че ще се върна вкъщи. Благодарение на това оцелявах - то ми даваше надежда".

На Андрий му предстоят още много животоспасяващи операции, преди да може трайно да напусне болницата и да си отиде вкъщи. Това ще стане най-рано след година, а дотогава му помагат най-вече разходките с 9-годишната му дъщеря.

Поне толкова трудно е и психическото изцеляване. А белезите - видими и невидими - ще останат за цял живот.

Източник: Deutsche Welle    
руски плен изтезания военни престъпления украински военнопленници системно насилие
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
7 признака, че кучето ви може да има ушна инфекция

7 признака, че кучето ви може да има ушна инфекция

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 6 минути

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 24 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 33 минути

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

Пожар Калимок Бръшлен

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

България Преди 39 минути

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 47 минути

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 53 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 53 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 54 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 1 час

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Това не е първото ПТП, което прави младежът

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Бившият прессекретар на кралица Елизабет II към принц Хари: „Спрете да бъдете жертва“

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg