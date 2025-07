Русия може да загуби единствения си самолетоносач

Е динственият самолетоносач на Русия, "Адмирал Кузнецов", вероятно ще бъде продаден или нарязан за скрап, което би отбелязало края на съдбата на кораб, някога символ на морските амбиции на Москва, пише Newsweek.

Съдбата на 40-годишния флагман на руския военноморски флот бе под въпрос след години ремонти. Той е извън експлоатация от 2017 г., а ремонтните дейности бяха прекратени.

Пред вестник "Комерсант" председателят на руската Обединена корабостроителна корпорация (ОСК) Андрей Костин заяви, че "вече няма смисъл да се ремонтира".

Йорюк Ъшък, ръководител на консултантската компания Bosphorus Observer в Истанбул, каза пред Newsweek в понеделник, че подобно решение би означавало "загуба на престиж" за руския флот.

"Адмирал Кузнецов" е пуснат в експлоатация през 1985 г.

Въпреки че участва във военната кампания на Москва в Сирия, е извън експлоатация от осем години.

Години на отлагане на ремонтите и нарастващи разходи поставиха под съмнение неговата техническа ефективност в условията на съвременна война. Но неговото бракуване ще бъде възприето като знак за отслабващите способности на руския военноморски флот, особено след като украински дронове принудиха по-голямата част от Черноморския флот да се изтегли от главната си база в Крим.

Вестник "Известия" съобщи по-рано през юли, че модернизацията на кораба е спряна, а Костин беше попитан за съдбата му по време на церемония по издигане на флаг на нова ядрена подводница в северозападна Русия.

Костин потвърди информацията, като заяви пред "Комерсант", че няма смисъл корабът да бъде ремонтиран и че ще бъде или продаден, или утилизиран, въпреки че окончателно решение още не е взето.

С дължина от 305 метра, "Адмирал Кузнецов" е последният тежък самолетоносач, построен в Съветския съюз. Той е проектиран така, че да съчетава способности за авиоподдръжка с ударни възможности.

След разпадането на СССР корабът е прехвърлен към Северния флот на Русия и е използван при намесата ѝ в сирийската гражданска война.

Той има водоизместване от 59 000 тона, обсег от 8 400 морски мили и капацитет за 2 600 души екипаж, 26 самолета с фиксирано крило и 24 хеликоптера.

Но самолетоносачът често е имал технически проблеми и списание The National Interest го включи в списъка си с най-лошите самолетоносачи в света.

Модернизацията му трябваше да бъде завършена до 2022 г. в корабостроителницата "Звьоздочка" в пристанищния град Мурманск на Баренцово море. Но проектът беше белязан от проблеми и нарастващи разходи.

През 2018 г. потъна плаващият док, в който се извършваше ремонтът. На следващата година при пожар, причинен от заваръчни дейности, загинаха двама души, а нов пожар избухна през 2022 г.

Очакваните разходи за ремонта скочиха от 20 милиарда рубли през 2017 г. до 60 милиарда рубли през следващата година, а срокът за завършване беше отложен от 2022 г. за 2024 г., като все още няма планове за повторното въвеждане на кораба в експлоатация.

Йорюк Ъшък от Bosphorus Observer заяви, че предвид дългогодишното извеждане на кораба от експлоатация, оттеглянето му няма голямо стратегическо значение, но нанася сериозен психологически удар върху статута на Русия като морска сила.

Той допълни, че "нестандартното и изобретателно мислене" на Украйна при атаките срещу руски кораби в Черно море показва как се променя морската война.

"За да проектираш сила в отдалечени точки на света, ти трябва такъв тип кораб. А това, че Русия се отказва от единствения си такъв, означава загуба на престиж", заяви още той.

Военноморските сили на Русия заемат трето място в света според Military Watch Magazine, като отстъпват на Съединените щати, които са на първо място.

Загубата на "Адмирал Кузнецов" ще означава, че Русия няма да разполага с нито един самолетоносач. Според руската класификация обаче корабът е обозначен като "тежък самолетоносач", което му позволява да преминава през турските проливи.

Съединените щати разполагат с 11 свръхсамолетоносача срещу нула за Русия. Всеки от тях може да изстрелва над 70 бойни самолета от няколко писти с помощта на катапулти. Освен това САЩ имат 92 крайцера и разрушителя срещу 13 руски, както и повече от два пъти повече фрегати - 21 срещу 10.

По отношение на подводниците двете страни са с по-близки показатели: САЩ имат 53 ударни подводници срещу 28 за Русия, както и 14 подводници с балистични ракети срещу 11 за Русия.

