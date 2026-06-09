Свят

Русия и Беларус обявиха готовност за използване на ядрени оръжия

Русия има военно присъствие в Беларус и двете страни редовно провеждат съвместни проверки на бойната си готовност

9 юни 2026, 08:59
Русия и Беларус обявиха готовност за използване на ядрени оръжия
Източник: iStock

Р усия и Беларус „са постоянно готови да използват всички налични средства, включително ядрени оръжия, за да гарантират сигурността“, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин в днешния брой на в. „Известия“, предаде Ройтерс.

По думите на Галузин Русия има военно присъствие в Беларус и двете страни редовно провеждат съвместни проверки на бойната си готовност.

„Ние оставаме в постоянна готовност да използваме всички средства, включително ядрени, за да гарантираме сигурността на Съюзната държава“, каза руският заместник външен министър, визирайки политическия, икономическия и съюза в областта на сигурността между Русия и Беларус.

Историята на съвместните действия на Русия и Беларус в ядрената сфера започна с официалното споразумение, подписано на 25 май 2023 г. в Минск от министрите на отбраната Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Тогава бяха приети документите, определящи процедурата за съхранение на руски нестратегически ядрени оръжия в специално хранилище на беларуска територия. Това беше последвано от конкретни логистични стъпки – през юни 2023 г. руският президент Владимир Путин обяви началото на прехвърлянето на тактически бойни глави, което бе първият подобен случай след 1991 г.

Русия да може да използва ядрено оръжие при атака срещу Беларус

През май 2024 г. беше даден официален старт на съвместните военни учения за бойно използване на нестратегически ядрени оръжия, насочени към подготовка на войските в рамките на Съюзната държава. В рамките на тези маневри бяха отработени действия с ракетни системи „Искандер“ и свръхзвукови бомбардировачи Ту-22М3, като Министерството на отбраната на Русия разпространи кадри от разполагането им.

Русия и Беларус ще подпишат стратегически договор

Ключов момент в нормативната база беше подписването на нов Договор за гаранции за сигурност в рамките на Съюзната държава, финализиран на 6 декември 2024 г. Документът официално закрепи доктрината, че въоръжено нападение срещу един от членовете се счита за акт на агресия срещу обединението, предвиждайки възможност за използване на ядрени средства в отговор на конвенционални заплахи, застрашаващи суверенитета и териториалната цялост. 

Източник: Светослав Танчев/БТА    
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