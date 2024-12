Русия и Беларус ще подпишат стратегически договор

Р усия и Беларус ще подпишат договор за взаимни гаранции за сигурност в интерес и на двете страни, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Президентът на Русия Владимир Путин ще участва в днешното заседание на Висшия съвет на Съюзната държава в Минск, чийто домакин е беларуският му колега Александър Лукашенко. Срещата отбелязва 25-ата годишнина на Съюзната държава - съюз без визов режим между двете бивши съветски републики.

"Това е инициатива с абсолютна равнопоставеност", заяви по повод договора Песков, цитиран от РИА Новости. "Логиката в развоя на събитията диктува тъкмо нуждата от такъв документ", добави той.

