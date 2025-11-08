Свят

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

8 ноември 2025, 22:49
Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия
Източник: БТА/АР

Р одриго Пас положи днес клетва като президент на Боливия, с което сложи край на почти две десетилетия ляво управление, предаде ДПА.

"Бог, семейство и родина - да, заклевам се", заяви 58-годишният Пас по време на официалното си встъпване в длъжност.

"Днес започва нова ера на независимост в служба на народа", каза той. "Това е новата Боливия, която се отваря към света", добави новият президент на страната.

Пас, бивш сенатор от центристката Християндемократическа партия, спечели втория тур на изборите миналия месец срещу консерватора Хорхе Кирога, който бе президент в периода от 2001 г. до 2002 г.

Бившият боливийски президент Ево Моралес, видна фигура в латиноамериканската левица, бе лишен от правото да се кандидатира отново съгласно конституцията.

Източник: Светослав Танчев/БТА    
