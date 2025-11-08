Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Р одриго Пас положи днес клетва като президент на Боливия, с което сложи край на почти две десетилетия ляво управление, предаде ДПА.

"Бог, семейство и родина - да, заклевам се", заяви 58-годишният Пас по време на официалното си встъпване в длъжност.

"Днес започва нова ера на независимост в служба на народа", каза той. "Това е новата Боливия, която се отваря към света", добави новият президент на страната.

Източник: БТА/АР

Пас, бивш сенатор от центристката Християндемократическа партия, спечели втория тур на изборите миналия месец срещу консерватора Хорхе Кирога, който бе президент в периода от 2001 г. до 2002 г.

Бившият боливийски президент Ево Моралес, видна фигура в латиноамериканската левица, бе лишен от правото да се кандидатира отново съгласно конституцията.