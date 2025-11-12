Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно

12 ноември 2025, 10:30
П ървият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект падна на сцената по време на официалния си дебют на технологично събитие в Москва на 10 ноември, което принуди организаторите да го скрият от погледа на публиката, докато се опитваха да отстранят повредата, пише Newsweek.

Роботът, наречен AIdol, беше представен от разработчиците като усъвършенстван пример за антропоморфна роботика, изграден основно от местни компоненти.

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода.

Видео от инцидента, разпространено от независими руски медии, показва как персоналът бързо се втурва да скрие робота зад завеса, докато го изтеглят от сцената.

Падането беше обяснено с проблеми в калибрирането, а компанията заяви, че инцидентът е станал по време на тестовата фаза на машината. „Надявам се тази грешка да се превърне в опит“, каза изпълнителният директор на руската компания за роботика Idol Владимир Витухин.

Въпреки че представянето имаше за цел да демонстрира напредъка на Русия в областта на изкуствения интелект и роботиката,

критиците в руските социални мрежи и технологични форуми се съсредоточиха върху нестабилността на робота и решението да бъде показан недовършен прототип.

Видеото се разпространи широко онлайн, като мнозина поставиха под съмнение готовността на руския сектор по роботика да се конкурира на международно ниво.

Разработчикът отхвърли критиките, като отбеляза, че AIdol се захранва с 48-волтова батерия, която осигурява до шест часа непрекъсната работа, и е съставен от 77% руски компоненти – процент, който компанията планира да увеличи до 93% при бъдещо производство.

Добавено беше, че роботът е оборудван с 19 серводвигателя, които му позволяват да изразява повече от дузина основни емоции и стотици микромимики. Силиконовата му кожа е проектирана така, че да възпроизвежда човешки лицеви изражения с различна степен на твърдост.

„Роботът може да се усмихва, да мисли и да се изненадва – точно като човек“,

каза Витухин по време на презентацията.

Представянето на AIdol бележи опита на Русия да се включи в глобалната надпревара за разработване на хуманоидни роботи, задвижвани от изкуствен интелект. Под ръководството на Владимир Витухин, изпълнителен директор на руската компания за роботика Idol, фирмата заявява, че роботът съчетава движение, манипулиране на обекти и човешко взаимодействие чрез въплътен изкуствен интелект.

