ChatGPT заобикаля проверката „Аз не съм робот“

И зкуственият интелект вече е толкова напреднал, че на практика не се различава от човека. Най-новата версия на ChatGPT иронично демонстрира това, като е намерила начин да премине онлайн тестовете за проверка, създадени именно за да спират ботове.

Асистентът, наречен ChatGPT Agent, е проектиран да се ориентира в интернет от името на потребителя и да изпълнява сложни задачи – от онлайн пазаруване до насрочване на срещи, според публикация в блога на OpenAI, с която се представят новите му възможности.

„ChatGPT ще се ориентира интелигентно в уебсайтове, ще филтрира резултатите, ще ви подканя да влезете сигурно, когато е необходимо, ще изпълнява код, ще извършва анализи и дори ще предоставя редактируеми слайдшоута и електронни таблици с обобщени резултати“, гласи публикацията.

