Робот успешно извърши сам хирургична операция

Р оботите, които помагат на лекарите да извършват операции, се превърнаха в обичайна гледка в съвременната медицина. Екип от университета "Джонс Хопкинс" обаче твърди, че робот е извършил успешно първата лапароскопска операция напълно самостоятелно - без лекар, който да го ръководи по време на процедурата, предаде БГНЕС.

Процедурата, извършена върху прасе, е важна стъпка към напълно автономни операции на пациенти.

По време на операцията роботът, наречен STAR (Smart Tissue Autonomous Robot), успешно е свързал двата края на черво, съобщава "Стъди Файндс".

Изследователите твърдят, че STAR всъщност се е справил по-добре от истинските хирурзи, които са се отклонявали повече от идеалната линия на разрез - причинявайки повече увреждания на тъканите.

