Рюте: Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна?

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Р усия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес.

"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той на конференция по сигурността, провеждаща се в Прага.

Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.

❗️It is not for Russia to decide whether Ukraine can have foreign troops as security guarantees, — NATO Secretary General Rutte



Ukraine is a sovereign nation. If Ukraine wants to have security guarantors in Ukraine to support a peace agreement, that is up to them. No one else… pic.twitter.com/51nceSeMHx — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 4, 2025

Очаква се Рюте да участва днес по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.

Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.

Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.