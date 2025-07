Доклад: Намаляването на глобалната помощ от Тръмп застрашава 14 милиона живота

Р ешението на Доналд Тръмп да намали значителната част от финансирането на САЩ за чуждестранна хуманитарна помощ може да доведе до повече от 14 милиона допълнителни смъртни случая до 2030 г., според изследване, публикувано в медицинското списание The Lancet. Изследването установява, че една трета от застрашените от преждевременна смърт са деца, предаде ВВС.

САЩ замразиха почти цялата помощ за международно развитие

Държавният секретар на САЩ, Марко Рубио, заяви през март, че администрацията на президента Тръмп е отменяла над 80% от програмите в Американската агенция за международно развитие (USAID). „За много страни с ниски и средни доходи последиците ще бъдат сравними с глобална пандемия или мащабен войнен конфликт“, коментира Давиде Расела, съавтор на доклада. Той добави, че съкращенията на финансирането "рискуват да спрат - и дори да обърнат - две десетилетия развитие в здравеопазването на уязвими групи от населението."

Докладът пристига в момент, когато десетки световни лидери се събират в испанския град Севиля за конференция за хуманитарна помощ, ръководена от ООН, и това е най-голямото такова събитие за последното десетилетие.

