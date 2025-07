Репутацията на Пъф Деди е опетнена, но може ли да намери път обратно?

С лед произнасянето на присъдите по делото срещу Шон "Диди" Комбс в Ню Йорк в сряда, емоциите кипяха пред съдебната зала в разгорещени сблъсъци между фенове и протестиращи, които изразиха противоположни мнения относно резултата, пише BBC.

Някои смятаха, че рап звездата е трябвало да бъде призната за виновна по по-сериозните обвинения, а не само по двете по-леки обвинения, по които Комбс бе осъден.

Но те бяха превъзхождани числено от про-Пъф Деди инфлуенсъри и фенове, които скандираха „освободете Пъф Деди“ и „пуснете го“ и се пръскаха взаимно с бебешко олио в чест на събитието.

Смесените решения на журито не доведоха до еднозначен резултат, но бяха възприети като по-добър от очаквания за звездата.

Той все още е изправен пред значителна присъда и десетки граждански дела. Репутацията му завинаги ще бъде опетнена от месеци на грозни обвинения и разкрития - и двете осъдителни присъди.

Но някои наблюдатели смятат, че това едва ли ще го спре да се опита да се завърне.

Движещата сила на хип-хопа

Като автор на песни, рапър, продуцент и импресарио на звукозаписната компания, Комбс - известен преди като Пъф Деди - беше една от движещите сили в хип-хопа и R&B през 90-те години на миналия век.

Той даде старт на кариерите на Notorious BIG и Mary J Blige, подписа договор с изпълнители като Faith Evans, 112, Mase и Janelle Monae за своя лейбъл Bad Boy Records и работи със звезди, сред които Mariah Carey, Usher и Busta Rhymes.

Той печели три награди Грами като изпълнител и постига най-големия си поп хит с „I’ll Be Missing You“, семплирайки „Every Breath You Take“ на The Police, през 1997 г. - негов трибют след убийството на BIG.

„Комбс беше една от най-известните личности в хип-хопа“, казва музикалният писател на Los Angeles Times Огъст Браун.

„Той беше невероятно важна фигура в развитието както на този жанр, така и на музикалната индустрия като цяло в комерсиален гигант.“

Тъмната страна на партитата на Комбс

Подобно на много други в разцвета на музикалната индустрия, той също организираше пищни партита. Но по време на съдебните дела изплуваха наяве мръсни подробности, разкриващи по-тъмна страна.

Can ‘repulsive’ Diddy stage a career comeback after his bombshell verdict? Experts weigh in https://t.co/EC8NKrLXBl pic.twitter.com/qSG78QqBW3 — New York Post (@nypost) July 2, 2025

Тези така наречени „freak-offs“ представлявали сексуални срещи в хотели, които понякога продължавали с дни, включвали множество мъже ескорти, често насилие, обилни количества наркотици и бебешко олио.

Въпросът към журито беше дали това е било престъпно начинание, целящо да принуди две предполагаеми жертви към секс против волята им, или, както твърди Комбс, жените са участвали доброволно.

Защитата твърди, че тези оргии са били „перверзни“, но по взаимно съгласие - и че организирането им не е било престъпление.

В крайна сметка журито се съгласи и той беше признат за невинен по най-сериозното обвинение за рекет, както и по две обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Журито просто не беше убедено, че това, което представляваше изключително бароков, насилствен и подхранван от наркотици сексуален живот от страна на Диди, се равнява на престъпна организация по обвинението в рекет или трафик на хора, както го разбираме сега“, каза г-н Браун пред BBC World Service.

„Това не означава, че не е било възможно, но те просто не смятаха, че е „безспорно“.“

Затвор, а после завръщане?

Комбс обаче беше осъден по две обвинения за транспортиране на две бивши приятелки, включително певицата Каси, за участие в сексуални действия и проституция.

‘I think his career is over… His sordid life is now public knowledge.’



Stephanie Takyi says even if P Diddy walks free, his fall from grace is complete, with financial ruin and civil lawsuits ahead.



‘He’s not out of the woodworks yet.’ pic.twitter.com/ze1dUE0ChM — GB News (@GBNEWS) July 3, 2025

Той ще бъде изправен пред до 10 години затвор за всяко обвинение, когато бъде произнесена присъдата му през октомври. Но присъдите вероятно ще бъдат по-ниски от максималните и ще се изпълнят едновременно, като годината, която вече е прекарал в затвора, ще бъде приспадната. Така че е напълно възможно да бъде на свобода след няколко години.

Неговите поддръжници ще чакат - но повечето хора няма да са склонни да приемат завръщане, казва г-н Браун.

„Не мога да си представя каквато и да е път на изкупление, що се отнася до това той да [остане] като артист или музикален магнат в светлината на това.“

„Мисля, че обществеността ще го запомни като важна фигура, чието име сега е трайно свързано с този много труден за обработка набор от обвинения, дори и да не е бил осъден по най-лошото от тях.“

Алвин Бланко, директор по съдържанието на Hiphopwired.com, е съгласен, че Комбс е твърде опетнен, за да направи успешно завръщане. „Той определено ще опита, но мисля, че щетите са просто твърде непоправими в този момент.“

Марк Антъни Нийл, професор по афроамерикански изследвания в университета Дюк в Северна Каролина, също смята, че „няма съмнение“, че разкритията са опетнили наследството на Комбс като човек, който помогна за пренасянето на хип-хопа „от гетата до мейнстрийма на Америка и до глобалния мейнстрийм“.

Въпреки това, влиянието му върху музиката е намаляло още преди обвиненията, казва Джем Асуад, изпълнителен редактор на музикалния отдел във Variety.

As bad as they paint Diddy today, the man was once good to several people. He helped many African Americans and people of other races succeed in the entertainment industry. Where are those people he helped? Why are they not speaking up? All his friends have run for cover, and I… pic.twitter.com/eqGeuG6RFb — Reno Omokri (@renoomokri) September 20, 2024

„Той всъщност вече няма кой знае каква музикална кариера и я няма от около 15 години“, каза г-н Асуад пред BBC News.

„Не че е бил непопулярен, въпреки че напоследък не е бил изключително популярен - просто се е преместил в други бизнеси. Започна да се занимава с напитки, с облекло, с много други бизнеси.“

„Всичко, което е правил в музиката през последните 15 години, е било почти просто за забавление. Мисля, че е издал два, може би три албума през този период и те просто се справиха добре, и честно казано, просто бяха добре.“

Успех с награди

Въпреки това, рейтингът му все още беше доста висок. Последният му албум, The Love Album: Off The Grid, беше номиниран за награда Грами през 2024 г. Предходната година той беше обявен за глобална икона на наградите на MTV.

И той няма да е първата звезда, която запазва подкрепата си въпреки обвиненията.

Майкъл Джексън беше оправдан в съда по обвинения в малтретиране на деца през 2005 г., но убедителни твърдения за него продължават да се появяват и много хора все още се затрудняват да ги съчетаят с брилянтността на каталога на Краля на попа.

R&B звездата Ар. Кели беше осъден на 30 години затвор през 2022 г. за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Според последното преброяване, той все още има пет милиона слушатели месечно в Spotify.

Някои в хип-хопа може би са склонни да работят с Комбс. Кание Уест миналата седмица издаде песен, наречена Diddy Free - въпреки че самият Кание е отлъчен от голяма част от индустрията заради антисемитски и нацистки изявления.

Възторгът на привържениците

Анушка Мутанда-Дохърти, водеща на подкаста „Diddy on Trial“ на BBC, е видяла подкрепата извън съда и предполага, че може би има път назад.

„Ще видим какво ще се случи с кариерата му след това. Чувствам, че той ще може да си върне челните места в хип-хопа, само заради огромната подкрепа, която видяхме онлайн и тук, в съда, от феновете му, както и от хора, които смятат, че е бил несправедливо атакуван от федералното правителство“, каза тя пред BBC Newscast.

„Той няма да е първият музикант, осъден престъпник, който продължава музикална кариера, особено в хип-хопа.“

За мнозина обаче подробностите по случая ще бъдат трудни за забравяне.

Анджела Стар, една от създателите на съдържание пред съда в сряда, каза пред BBC News, че „имиджът му е опетнен и когато си помислиш за Комбс сега, се сещаш за...“, преди да завърши изказването си, като вдигна бутилка бебешко олио.