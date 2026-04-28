Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

А ктьорът от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон бе осъден на доживотен затвор за сексуални посегателства над жени и момичета от коренното население на Америка, пише Page Six.

Нови обвинения срещу Нейтън Преследващия кон

Съд в Невада произнесе тежката присъда в понеделник, след като съдебните заседатели признаха актьора за виновен по 13 обвинения, повечето от които свързани със сексуално насилие. Срещу него свидетелстваха три жени, включително една, която е била едва на 14 години в началото на посегателствата. По част от повдигнатите обвинения той бе оправдан.

‘Dances With Wolves’ actor Nathan Chasing Horse sentenced to life in prison for sexual assault https://t.co/AMchqSGNKb pic.twitter.com/5CrSON7DRQ — New York Post (@nypost) April 28, 2026

Жертвите и техните близки споделиха пред съдия Джесика Питърсън, че продължават да страдат от травмата, нанесена от Нейтън Преследващия кон. Те разказаха за разклатената си вяра, след като той е злоупотребил с позицията си на духовен лидер. По време на изслушването Нейтън Преследващия кон, облечен в тъмносинята униформа на центъра за задържане в окръг Кларк, гледаше безизразно напред, докато жертвите четяха своите показания. Той категорично отрече вината си: „Това е съдебна грешка“, заяви актьорът пред съда.

Актьор от "Танцуващият с вълци" е обвинен в сексуални престъпления

Предстоят дела и в Канада

Присъдата бележи финала на мащабно разследване срещу бившия актьор, започнало с ареста му през 2023 г. Тогава случаят разтърси индианските общности (т.нар. Индиан Кънтри) и провокира правоохранителните органи в други щати и в Канада да започнат собствени наказателни производства, които все още са висящи.

Прокуратурата в Британска Колумбия съобщи, че през февруари 2023 г. срещу Нейтън Преследващия кон е повдигнато обвинение за сексуално насилие, извършено през септември 2018 г. край Керемеос — село на около четири часа източно от Ванкувър. Делото бе спряно временно заради процеса в САЩ, но бе възобновено тази година. След изчерпване на всички възможности за обжалване на американската присъда, канадските прокурори ще преценят следващите си стъпки, потвърди Дамиен Дарби, съветник по комуникациите в местната прокуратура.

Нейтън Преследващия кон с обвинения в сексуално насилие и трафик на хора

Междувременно от полицейската служба на нацията Цутина в Алберта съобщиха, че заповедта за арест на Нейтън Преследващия кон в тази провинция остава в сила и органите на реда са в постоянен контакт с прокуратурата.

'Dances With Wolves' actor Nathan Chasing Horse sentenced to life in prison for sexual assault https://t.co/E5aC5hPEWu — The Washington Times (@WashTimes) April 28, 2026

Злоупотреба с ролята на духовен водач

Нейтън Преследващия кон е роден в резервата Роузбъд в Южна Дакота, дом на племето сикангу сиукс (част от народа лакота). Той стана световноизвестен с ролята на младия сиукс „Усмихнат много“ в наградения с „Оскар“ епос на Кевин Костнър "Танцуващият с вълци". Популярността му позволи да пътува из цяла Америка, като участваше в традиционни събори (пау-уоу) и провеждаше лечебни ритуали.

Прокурорите в Невада доказаха, че той е използвал репутацията си на знахар, за да преследва и манипулира жени и момичета. Заместник-окръжният прокурор Бианка Пучи заяви пред съдебните заседатели, че в продължение на близо 20 години Нейтън Преследващия кон е „плел мрежа от злоупотреби“, в която са попаднали множество жени.

Много от жертвите описват как са търсили медицинска или духовна помощ от него. Корена Леоне-Лакроа разказа, че през 2012 г., когато е била на 14 години, Нейтън Преследващия кон я е излъгал, че „духовете искат тя да се откаже от девствеността си“, за да спаси болната си от рак майка. Последвало е сексуално насилие и заплаха, че ако разкаже на някого, майка ѝ ще умре. Тези посегателства са продължили с години. Асошиейтед прес по правило не разкрива имената на жертви на сексуално насилие, освен ако те не го направят публично, както в случая на Леоне-Лакроа.

Защитата на актьора се опита да оспори достоверността на основната обвинителка, наричайки я „презряна жена“. Адвокатът му поиска нов процес с мотивите, че давността е изтекла и свидетелите са некомпетентни, но искането бе отхвърлено.

В залата майки на пострадалите споделиха, че Нейтън Преследващия кон е предал доверието им и е осквернил свещените им традиции. „Дори днес се боря да си върна вярата и духовността“, сподели една от тях. Друга жертва разказа за тежките физически последствия – извънматочна бременност след изнасилване, довела до спешна операция.

„Избирам да видя този момент като ново начало. Ще възстановя живота си и ще си върна гласа“, заяви една от жените след присъдата.

Д-р Кристъл Лий от организацията United Natives изрази надежда, че това решение ще донесе мир на пострадалите. Според нея случаят подчертава колко е важно да се търси отговорност от известни личности, които използват статута си, за да експлоатират доверието на хората – точно както правят много религиозни лидери, злоупотребяващи с властта си.