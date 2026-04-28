Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

Свят

Актьорът от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон бе осъден на доживотен затвор в Невада за десетилетия сексуално насилие. Той бе признат за виновен в злоупотреба с власт и духовната си роля на знахар над жени и непълнолетни момичета

28 април 2026, 12:54
Нейтън Преследващия кон   
Източник: БТА

А ктьорът от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон бе осъден на доживотен затвор за сексуални посегателства над жени и момичета от коренното население на Америка, пише Page Six.

Нови обвинения срещу Нейтън Преследващия кон

Съд в Невада произнесе тежката присъда в понеделник, след като съдебните заседатели признаха актьора за виновен по 13 обвинения, повечето от които свързани със сексуално насилие. Срещу него свидетелстваха три жени, включително една, която е била едва на 14 години в началото на посегателствата. По част от повдигнатите обвинения той бе оправдан.

Жертвите и техните близки споделиха пред съдия Джесика Питърсън, че продължават да страдат от травмата, нанесена от Нейтън Преследващия кон. Те разказаха за разклатената си вяра, след като той е злоупотребил с позицията си на духовен лидер. По време на изслушването Нейтън Преследващия кон, облечен в тъмносинята униформа на центъра за задържане в окръг Кларк, гледаше безизразно напред, докато жертвите четяха своите показания. Той категорично отрече вината си: „Това е съдебна грешка“, заяви актьорът пред съда.

Актьор от "Танцуващият с вълци" е обвинен в сексуални престъпления

  Предстоят дела и в Канада

Присъдата бележи финала на мащабно разследване срещу бившия актьор, започнало с ареста му през 2023 г. Тогава случаят разтърси индианските общности (т.нар. Индиан Кънтри) и провокира правоохранителните органи в други щати и в Канада да започнат собствени наказателни производства, които все още са висящи.

Прокуратурата в Британска Колумбия съобщи, че през февруари 2023 г. срещу Нейтън Преследващия кон е повдигнато обвинение за сексуално насилие, извършено през септември 2018 г. край Керемеос — село на около четири часа източно от Ванкувър. Делото бе спряно временно заради процеса в САЩ, но бе възобновено тази година. След изчерпване на всички възможности за обжалване на американската присъда, канадските прокурори ще преценят следващите си стъпки, потвърди Дамиен Дарби, съветник по комуникациите в местната прокуратура.

Нейтън Преследващия кон с обвинения в сексуално насилие и трафик на хора

Междувременно от полицейската служба на нацията Цутина в Алберта съобщиха, че заповедта за арест на Нейтън Преследващия кон в тази провинция остава в сила и органите на реда са в постоянен контакт с прокуратурата.

  Злоупотреба с ролята на духовен водач

Нейтън Преследващия кон е роден в резервата Роузбъд в Южна Дакота, дом на племето сикангу сиукс (част от народа лакота). Той стана световноизвестен с ролята на младия сиукс „Усмихнат много“ в наградения с „Оскар“ епос на Кевин Костнър "Танцуващият с вълци". Популярността му позволи да пътува из цяла Америка, като участваше в традиционни събори (пау-уоу) и провеждаше лечебни ритуали.

Прокурорите в Невада доказаха, че той е използвал репутацията си на знахар, за да преследва и манипулира жени и момичета. Заместник-окръжният прокурор Бианка Пучи заяви пред съдебните заседатели, че в продължение на близо 20 години Нейтън Преследващия кон е „плел мрежа от злоупотреби“, в която са попаднали множество жени.

Много от жертвите описват как са търсили медицинска или духовна помощ от него. Корена Леоне-Лакроа разказа, че през 2012 г., когато е била на 14 години, Нейтън Преследващия кон я е излъгал, че „духовете искат тя да се откаже от девствеността си“, за да спаси болната си от рак майка. Последвало е сексуално насилие и заплаха, че ако разкаже на някого, майка ѝ ще умре. Тези посегателства са продължили с години. Асошиейтед прес по правило не разкрива имената на жертви на сексуално насилие, освен ако те не го направят публично, както в случая на Леоне-Лакроа.

Защитата на актьора се опита да оспори достоверността на основната обвинителка, наричайки я „презряна жена“. Адвокатът му поиска нов процес с мотивите, че давността е изтекла и свидетелите са некомпетентни, но искането бе отхвърлено.

В залата майки на пострадалите споделиха, че Нейтън Преследващия кон е предал доверието им и е осквернил свещените им традиции. „Дори днес се боря да си върна вярата и духовността“, сподели една от тях. Друга жертва разказа за тежките физически последствия – извънматочна бременност след изнасилване, довела до спешна операция.

„Избирам да видя този момент като ново начало. Ще възстановя живота си и ще си върна гласа“, заяви една от жените след присъдата.

Д-р Кристъл Лий от организацията United Natives изрази надежда, че това решение ще донесе мир на пострадалите. Според нея случаят подчертава колко е важно да се търси отговорност от известни личности, които използват статута си, за да експлоатират доверието на хората – точно както правят много религиозни лидери, злоупотребяващи с властта си.

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Доживотен затвор за звездата от

Доживотен затвор за звездата от "Танцуващият с вълци" Нейтън Преследващия кон

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Окончателно: Само 20 години затвор за убиеца на Анита от Перник

Едва на 37 години почина бившият футболист на

Едва на 37 години почина бившият футболист на "Спартак Варна" Васко Боев

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Последни новини

<p>Катастрофа с тир затвори временно АМ &quot;Тракия&quot; край Пазарджик</p>

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

България Преди 13 минути

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

,

Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Любопитно Преди 18 минути

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

,

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Любопитно Преди 55 минути

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

България Преди 1 час

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

Каш Пател

„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

Свят Преди 1 час

Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

Военното сътрудничество между България и САЩ навършва две десетилетия

България Преди 1 час

Посолството в София подчертава значението на сътрудничеството за региона

.

Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Любопитно Преди 1 час

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Свят Преди 1 час

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното", заяви той

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 1 час

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

Любопитно Преди 1 час

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Любопитно Преди 1 час

Въпреки защитната система за 6 милиарда евро, Адриатическо море продължава да притиска историческия град

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Любопитно Преди 1 час

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

<p>Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания</p>

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 2 часа

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 2 часа

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 2 часа

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Edna.bg

Роби: Жената до мен ми дава вяра и криле

Edna.bg

ФИФА планира голяма промяна с картоните на Мондиал 2026

Gong.bg

Ужас! Арестуваха съдия от Мондиал 2026 за сексуално посегателство над тийнейджър

Gong.bg

Стрелба в Атина: 89-годишен откри огън в Апелативния съд и в магазин

Nova.bg

Заради сформирането на нов кабинет: Очаква се депутати от „Прогресивна България” да се откажат от депутатските си места

Nova.bg