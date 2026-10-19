Искате да напуснете големия град? Държавата плаща за багажа, наема и бонус от 6 заплати

От 19 октомври 2026 г. Агенцията по заетостта започва прием на заявления по Компонент 2 на проект „Избирам България“. Този път програмата е за хора, които живеят в България и искат да напуснат големите градове, за да се установят и да работят в по-малки населени места. Проектът се финансира с европейски средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта е да се насърчи трудовата мобилност и да се улесни достъпът до пазара на труда чрез подкрепа за преместване, настаняване и транспорт до работното място, както и чрез финансови стимули за запазване на заетостта, обясняват от агенцията.

Кой може да кандидатства

Към момента на подаване на заявлението кандидатите трябва да имат адресна регистрация в населено място с над 50 000 жители. След одобрение те трябва да се преместят да живеят и работят в район с под 50 000 души, като се взимат предвид данните за населението на Националния статистически институт (НСИ).

Преместването се удостоверява с промяна на постоянния адрес, който трябва да съвпада с настоящия. Участие не се допуска при надомна работа или работа от разстояние съгласно Кодекса на труда.

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Срок от четири месеца

В срок до четири месеца от одобрението на заявлението кандидатът трябва да се е преместил и да е започнал работа в избраното населено място. Договорът за участие в проекта се сключва едва след изпълнението на двете условия.

Какви суми се полагат

За пренасяне на покъщнината на участниците и техните семейства са предвидени до 480 евро.

За облекчаване на разходите след преместването се предоставя добавка за настаняване в размер на 207,58 евро за период до 12 месеца.

За същия срок са предвидени и средства за транспорт от и до работното място в размер на 4,09 евро, когато то се намира извън населеното място по местоживеене.

Бонус от шест средни заплати – повече за семействата с деца

Участниците могат да получат и еднократен финансов стимул при запазена сумарна заетост от осем месеца в рамките на последните 12 месеца. Размерът му се определя на базата на шест средни работни заплати за страната за съответната година, за която НСИ е публикувал данни.

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При преместване със семейството, когато в него има деца под 18-годишна възраст, сумата се увеличава според броя им. За едно дете се прилага коефициент 1,1, за две – 1,2, а за три и повече – 1,3.

Как се кандидатства

Заявленията се подават само електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване. Достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (включително облачен) или с персонален идентификационен код на НАП или НОИ.

Попълненото заявление се изпраща до бюрото по труда в населеното място, в което кандидатът иска да се премести. Образецът е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта, където е достъпна и повече информация за условията на проекта.