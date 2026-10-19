Спряха от продажба огромно количество райски газ в София

И нспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - София-град, съвместно с представители на Териториална дирекция „Митница - София", са проверили три обекта на един адрес в столицата във връзка с доставка на диазотен оксид (райски газ), съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В първия обект, който е склад за търговия на едро с храни, са установени 10 палета с общо 5760 кг диазотен оксид. В транспортния документ CMR обаче са описани само 6 палета по 236 единици. При проверката не са представени документи за произхода и безопасността на партидите. На стопанина е връчено разпореждане за забрана на транспортирането и търговията с продукта.

Във втори склад, стопанисван от друга фирма, са намерени 21 палета с около 23 000 кг диазотен оксид. От документите за произход е видно, че райският газ е закупен от фирма, която не е регистрирана по реда на Закона за храните. С разпореждане количеството е спряно от реализация.

В третото складово помещение на същия адрес са открити още 11 палета с приблизително 10 000 кг диазотен оксид. Там също не са представени документи, доказващи произхода и проследимостта на продукта, затова транспортирането и търговията с него са забранени.

Общото количество в трите обекта е приблизително 38,76 тона. Всички опаковки са етикетирани като предназначени за влагане в храни.

Контролните действия продължават.

През септември 1200 пълнителя с райски газ, предназначени за разпространение в увеселително заведение, бяха иззети при полицейска акция в Панагюрище.